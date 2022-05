PKO BP podnosi oprocentowanie lokat i depozytów

PKO Bank Polski od 20 maja podnosi oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych, z oprocentowaniem 5,75 proc. w skali roku - poinformował PAP bank. Dodał, że od 1 czerwca wzrośnie oprocentowanie już istniejących lokat.

Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. Premier pytany we wtorek o to, w jaki sposób chce skłonić banki do podniesienia oprocentowania depozytów, odparł: "Poprzez perswazję". Natomiast w środę szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP. "Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc." - wyjaśnił.

Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że w czerwcu resort wprowadzi do stałej oferty dwa nowe typy obligacji: roczne i dwuletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP. Obligacje roczne będą nowym instrumentem oszczędzania stanowiącym bezpośrednią referencję dla lokat bankowych. Nowe obligacje dwuletnie zastąpią dotychczas sprzedawane obligacje o tym samym okresie zapadalności i stałym oprocentowaniu.

PKO Bank Polski poinformował w piątek, że od 20 maja zmieni się oprocentowanie Lokaty mobilnej. Można ją założyć w aplikacji mobilnej IKO, na kwotę do 50 tys. zł. 1 czerwca wzrośnie oprocentowanie już istniejących lokat. Nowa oferta skierowana będzie zarówno do obecnych, jak i nowych klientów banku.

Jak podkreśliła prezes PKO Banku Polskiego Iwona Duda, "wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy, zarówno dla naszych obecnych, ale też nowych klientów atrakcyjną i konkurencyjną ofertę depozytową. Wierzymy, że dzięki takim rozwiązaniom nie tylko dbamy o stan portfeli Polaków i wzrost ich oszczędności, ale aktywnie wspieramy tym samym polską gospodarkę" - wskazała. Dodała, że wysokie oprocentowanie lokat będzie wyraźnie przekraczało poziomy, jakie dotychczas były dostępne na rynku.

W wypowiedzi dla PAP Duda zaznaczyła, że PKO BP uważnie obserwuje otoczenie gospodarcze i reaguje na bieżącą sytuację klientów. "Przygotowaliśmy kompleksową i różnorodną ofertę oprocentowania depozytów zarówno dla naszych aktualnych jak i nowych klientów. W ten sposób nie tylko dbamy o stan portfeli Polaków, a także aktywnie wspieramy polską gospodarkę" - wskazała. Dodała, że wysokie oprocentowanie lokat będzie przekraczało poziomy, jakie dotychczas były dostępne na rynku. Np. miesięczna lokata - którą będzie można założyć bez odwiedzania oddziału za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO - będzie oprocentowana na poziomie 5,75 proc. - podała.

Jak zaznaczyła, oferta jest nie tylko wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale także czynnikiem łagodzącym wpływ inflacji na oszczędności Polaków. "Każda zachęta do oszczędzania przyczynia się do zmniejszenia poziomu inflacji" - dodała prezes PKO BP.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w ubiegły czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc.

