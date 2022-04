PKO BP: Podwyżka stóp procentowych dwa razy wyższa niż oczekiwaliśmy

Podwyżka stóp procentowych jest dwa razy wyższa niż oczekiwaliśmy - powiedział główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dodał, że wzrost stóp o 1 pkt proc. sprzyja umocnieniu złotego.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 1 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.

"Spodziewaliśmy się podwyżki o 50 punktów bazowych. Silniejszy ruch RPP może oznaczać, że mamy do czynienia z przyśpieszeniem cyklu podwyżek stóp procentowych po to, by wcześniej go zakończyć" - powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.





RPP nieoczekiwanie podniosła stopy procentowe o 100pb do 4,50%. — PKO Research (@PKO_Research) April 6, 2022

Ekonomista nie wykluczył też, że podwyżka o 100 punktów bazowych może sygnalizować, że łączna skala podwyżek będzie większa niż dotychczas zakładano.

Bujak zaznaczył, że tak duży ruch RPP sprzyja umocnieniu złotego.

To siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl