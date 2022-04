PKO BP: ponad 1 mln transakcji BLIK-iem na Allegro bez kodu i potwierdzania

Klienci banku wykonali na Allegro ponad 1 mln transakcji BLIK-iem bez kodu i potwierdzania. Z takich płatności częściej korzystają mężczyźni (58,6 proc.) niż kobiety (41,4 proc.), ale to kobiety biją rekordy - poinformował PKO BP w piątek.

Klienci PKO Banku Polskiego wykonali już w sumie ponad 1 mln transakcji BLIK-iem bez kodu i potwierdzania na Allegro. Obecnie dokonywanych jest średnio 6,5 tys. dziennie takich płatności - poinformował w piątek PKO BP.

"Ta liczba to praktyczne potwierdzenie, że jest to obecnie najlepsza, najwygodniejsza i przede wszystkim bezpieczna metoda do płatności w internecie. Jesteśmy pierwszym i jak na razie jedynym na rynku bankiem, który oferuje to rozwiązanie we współpracy z Polskim Standardem Płatności i Allegro" - podkreśliła dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim Katarzyna Dziwulska.

Z danych banku wynika, że z szybkich płatności BLIK bez kodu i bez potwierdzenia na Allegro klienci PKO Banku Polskiego najchętniej korzystają w poniedziałki i wtorki, nieco rzadziej w środy i niedziele, a najrzadziej w soboty. Najwięcej transakcji wykonywanych jest między godzinami 20 a 22, ale prawie tak samo często jak wieczorami zdarzają się też między godzinami 10 a 13. Rekordowe dzienne liczby płatności odnotowano w gorączce przedświątecznych zakupów - w dniach od 12 do 16 grudnia 2021 r. - poinformowano.

"Statystycznie z płatności BLIK bez kodu i bez potwierdzenia częściej korzystają mężczyźni (58,6 proc.) niż kobiety (41,4 proc.). Jednak to panie okazały się najaktywniejszymi użytkowniczkami tego rozwiązania - dwie klientki są obecnie rekordzistkami, wykonały po ponad 200 transakcji każda, płacąc na Allegro jednym kliknięciem BLIK-a bez kodu i bez potwierdzenia" - zauważyła dyrektor Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim Edyta Tararuj.

Użytkownicy IKO od października 2021 roku mogą płacić BLIK-iem na Allegro bez konieczności podawania kodu czy zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej banku, a jedynie poprzez potwierdzenie płatności na Allegro.

Metoda płatności BLIK-iem wymaga w pierwszym kroku bezpiecznej aktywacji tej opcji w IKO i jest realizowana po zalogowaniu klienta na jego konto Allegro.

PKO BP podaje, że liczba aktywnych IKO przekroczyła na koniec ubiegłego roku 6,1 mln. Od momentu uruchomienia w marcu 2013 roku użytkownicy logowali się do niej ponad 4,1 mld razy, wykonali ponad 1 mld transakcji. Wyjaśniono, że za pomocą IKO można sprawdzić m.in. saldo i historię rachunku, zlecić przelew na numer rachunku bankowego do dowolnego odbiorcy, spłacić zadłużenie na karcie kredytowej, założyć lokatę czy doładować telefon na kartę.

