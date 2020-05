PKO BP: ponad pół miliarda zysku netto w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2020 r. PKO BP osiągnął 503 mln zł zysku netto. W obliczu kryzysu i utrudnień wynikających z pandemii, zarządzający bankiem planują przyspieszyć transformację cyfrową - ogłoszono w czwartek na konferencji.

"W marcu 2020 r. polska gospodarka doświadczyła negatywnego szoku o skali, jakiej nie pamiętają młodsze pokolenia" - ocenił prezes zarządu PKO BP Zbigniew Jagiełło. Dodał, że w tych "trudnych warunkach PKO Bank Polski skupił się na trzech kluczowych obszarach: zachowaniu ciągłości działania, zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom oraz wsparciu polskiej gospodarki w walce z COVID-19".

Zdaniem prezesa dzięki transformacji cyfrowej, jaką przeszedł bank, był w stanie przekierować ruch klientów z oddziałów do kanałów zdalnych, zapewniając im dostęp do usług finansowych oraz do wsparcia, jakiego potrzebowali, by ratować miejsca pracy w swoich firmach.

Jagiełło stwierdził, że z kryzysu polski system bankowy wyjdzie obronną ręką, a PKO BP umocni swoją pozycję względem konkurentów.

Bank podał, że zysk netto grupy banku w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 503 mln zł i był o 41,6 proc. niższy niż przed rokiem.

Wedle PKO na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 228 mln zł. "Na wyniki grupy wpływ miał także, pośrednio związany z pandemią, odpis w wysokości 90 mln zł z tytułu utraty wartości akcji Banku Pocztowego" - ogłoszono.

"Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (85 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych (68 mln zł) oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (70 mln zł)" - dodano.

Prezes ogłosił, że nastąpi przyspieszenie transformacji cyfrowej, co będzie również odpowiedzią na kryzys i zawirowania związane z wirusem.

Bank planuje też na przełomie połowy roku uruchomienie internetowej platformy do sprzedaży samochodów.

"Bank przygotowuje się również do migracji swojej architektury IT do chmury. Proces wszedł w kolejną fazę po zawarciu przez Operatora Chmury Krajowej partnerstwa strategicznego z Microsoftem, w ramach którego globalna spółka technologiczna uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodano.

Na konferencji zaprezentowano również nową funkcjonalność aplikacji IKO, powiązanej z kontem internetowym - asystenta głosowego. "Usługa została uruchomiona pilotażowo dla części klientów korzystających z telefonów z systemem Android, a w ciągu kilku tygodni będzie dostępna także dla pozostałych" - podano. "Na początek daje możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM" - dodano.

Zdaniem przedstawicieli banku asystent głosowy opanował już setki tysięcy fraz, zna też 75 podstawowych funkcji.

Rozwijając kanały cyfrowe, oprócz aplikacji IKO, która notuje wedle banku 5 mln logowań dziennie, PKO BP stawia również na e-commerce, rozwijając system płatności mobilnych BLIK.

PKO BP poinformował, że wysoki poziom cyfryzacji spółki pozwolił na zdalną obsługę klientów oraz szybkie przeniesienie nowych procesów do kanałów cyfrowych. W takiej formie, poza podstawowymi usługami, udostępnione zostało m.in. składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytów.

"Bank uruchomił także nową usługę - wsparcie wideodoradcy dla klientów firmowych" - podano.

"Bank aktywnie zachęcał klientów do zdalnego korzystania ze swoich usług, a jednocześnie nawet w najtrudniejszym okresie zachował dostępność ponad 1400 stacjonarnych placówek" - zaznaczono. W celu zachowania bezpieczeństwa pracowników, zastosowano rotacyjny system organizacji pracy.

Podkreślono, że PKO Bank Polski zaangażował się także w pomoc w walce ze skutkami epidemii: wykorzystał w tym celu kompetencje organizacji oraz przeznaczył 22,8 mln zł na pomoc materialną. Bank bierze udział także w pomocy polskiemu biznesowi - na konferencji podano, że w ramach Tarczy Finansowej PFR rozpatrzono ok. 40 tys. wniosków, na podstawie których wypłacono 6,5 mld zł.