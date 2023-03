PKO BP: poprawa wyników firm najwcześniej w drugiej połowie 2023 r.

Słabe wyniki gospodarki w pierwszym kwartale 2023 r. sugerują, że poprawę wyników firm zobaczymy najwcześniej w drugiej połowie roku - wynika z analizy Makro Flash dotyczącej kondycji firm przygotowanej przez PKO BP. Dodano ponadto, że firmy zaczynają obniżać marże.

W opublikowanym czwartek raporcie zwrócono uwagę, że czwarty kwartał 2022 r. przyniósł znaczne osłabienie dynamiki przychodów firm niefinansowych (16,8 proc. r/r vs 30 proc. r/r w 3q22), co przy mocniejszym wzrośnie kosztów (17,7 proc. r/r vs 32,1 proc. r/r w 3q22) przełożyło się na obniżenie wyniku finansowego netto o 2,7 proc. r/r, do 59,1 mld zł i spadek wskaźnika rentowności obrotu netto do 4,2 proc. (-0,8pp r/r; -0,3pp q/q).

"Dane potwierdziły, że w drugiej połowie 2022 r. miała miejsce postępująca erozja marż i, mimo dobrych wyników w pierwszej połowie 2022 r., cały 2022 zamknął się spadkiem wskaźnika rentowności obrotu netto do poziomu 5 proc. (-0,6pp r/r). Relacja wyniku finansowego netto do PKB w czwartym kwartale 2022 r. obniżyła się do 6,8 proc" - wskazano.

Bank dodał, że "słabe wyniki gospodarki w pierwszym kwartale 2023 r. sugerują, że poprawę wyników firm zobaczymy najwcześniej w drugiej połowie 2023 r."

Analitycy banku zauważyli, że spadek marż dotknął większość sektorów gospodarki. Wyjaśniono, że znaczne obniżenie wskaźnika rentowności w całym 2022 odnotowano w branży IT (7,4 proc.; -7,8pp r/r), co można wiązać z dużym udziałem kosztów wynagrodzeń w tej branży, a także wśród przedsiębiorstw zaopatrujących w energię, gaz i wodę (4,2 proc.; -2,7pp r/r), co wynika ze wzrostu cen surowców energetycznych. Dodano, że na drugim biegunie znalazła się branża wydobywcza, która w wyniku wzrostu cen węgla zanotowała znaczny skok rentowności (16 proc.; +8,3pp r/r). Wskazano ponadto, że lepsze wyniki osiągnięto też w zakwaterowaniu i gastronomii (9,1 proc.; +3,8pp r/r).

Bank dodał, że w strukturze rodzajowej kosztów, widać wzrost tych związanych ze zużyciem materiałów i energii. "W całym 2022 stanowiły one 49,9 proc. kosztów ogółem (+4,7pp r/r) Samo zużycie energii odpowiadało za 3,3 proc. kosztów. Jednocześnie udział kosztów wynagrodzeń spadł do 13,6 proc. (-1,4pp r/r)" - poinformowano.

Analitycy zwrócili ponadto uwagę, że w czwartym kwartale 2022 r. trwało ożywienie inwestycji w firmach zatrudniających powyżej 49 pracowników. "W czwartym kwartale 2022 r. inwestycje (w cenach stałych) wzrosły o 8,6 proc. r/r vs 5,8 proc. r/r w trzecim kwartale 2022 r. Do odbicia przyczynił się przede wszystkim wzrost nakładów na środki transportu o 24 proc. r/r (efekt niskiej bazy i odblokowania łańcuchów dostaw w motoryzacji). Solidny (8,7 proc. r/r) wzrost odnotowały nakłady na maszyny i urządzenia, przy hamujących nakładach na budynki i budowle (tylko 2,2 proc. r/r). Cały rok zakończył się wzrostem nakładów o 5,9 proc., a najwyższa dynamika dotyczyła środków transportu (9,9 proc.)" - podano.

Analitycy banku wskazują, że perspektywy dla inwestycji w pierwszej połowie 2023 r. są lepsze od ich oczekiwań.

