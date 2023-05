PKO BP poprawił wyniki mimo frankowych odpisów

Skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za I kwartał 2023 r. wyniósł 1,45 mld zł, czyli był wyższy o 2 proc. niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jak podał w raporcie bank, osiągnął 5,55 mld zł wyniku na działalności biznesowej (wzrost o 23 proc. rok do roku). Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 4,19 mld zł i wzrósł o 35 proc. rok do roku i o 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik z prowizji wyniósł 1,1 mld zł i wzrósł 2 proc. rok do roku, głównie dzięki dochodom z kredytów i kart.

Dodano, że gorszy był wynik o 819 mln zł z tytułu odpisów i utraty wartości na skutek ujęcia w I kwartale 2023 r. kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 967 mln zł.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 2,5 mld zł, podczas gdy w ostatnim kwartale 2022 roku była na poziomie 2,2 mld zł. Udział PKO BP w rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych wyniósł 35 proc.

Bank podał w czwartek, że jego kredytobiorcy złożyli 48,1 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, zawarto ponad 27 tys. ugód.

Dodatkowo, w pierwszym kwartale 2023 roku ponad 2,67 tys. pozwów złożyli klienci posiadający kredyty frankowe, co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 r. oraz o 60 proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku.

PKO BP to największy polski bank i trzecia największa spółka w indeksie WIG20 (niespełna 40 mld zł kapitalizacji). Skarb Państwa posiada 29,4 proc. akcji spółki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl