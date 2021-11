PKO BP: Prognozujemy wzrost rentowności obligacji skarbowych

Prognozujemy, że rentowności obligacji skarbowych wzrosną do końca 2021 r. w sektorze 2-letnim do 3 proc., 5-letnim do 3,1 proc. a 10-letnim do 3,2 proc. – napisano w raporcie PKO BP.

"Przyczyny wyprzedaży polskich obligacji skarbowych są kombinacją czynników globalnych i lokalnych. Większa zmienność notowań na polskim rynku w relacji do rynków bazowych wynika głównie z faktu silniejszego wzrostu inflacji w Polsce. Zważywszy na długotrwałe łagodne nastawienie w polityce pieniężnej, inwestorzy zaczęli obawiać się, że NBP w celu walki z inflacją będzie zmuszony bardziej podnosić stopy procentowe w przyszłości. Zakładamy, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Negatywny wpływ na wyceny polskich papierów skarbowych w najbliższych miesiącach będzie miał dalszy wzrost presji inflacyjnej w kraju nasilający oczekiwania rynkowe na podwyżki stóp procentowych. Jedynie częściowo dynamikę wzrostów krzywej dochodowości ograniczy niska podaż papierów na rynku pierwotnym w najbliższych kwartałach, dzięki dobrej sytuacji budżetu" - stwierdzono w raporcie PKO BP poświęconym sytuacji na rynku papierów skarbowych.

Wskazano w nim, że inflacja w październiku wzrosła do 6,8 proc. z 5,9 proc. we wrześniu. Według ekonomistów PKO BP, siła trendu wskazuje, że inflacja przekroczy 8 proc. a nie można wykluczyć, że w przypadku dalszego wzrostu cen nośników energii zbliży się do poziomu dwucyfrowego.

"Konsekwencją rosnącej inflacji i zmiany podejścia banku centralnego jest wzrost krzywych dochodowości, który nabrał dynamiki w ostatnich miesiącach. Wydaje się mało prawdopodobne, aby przed ostatecznym wykrystalizowaniem szczytu ścieżki inflacyjnej na rynku stopy procentowej mogło dojść do wyraźniejszego spadku rentowności na krajowym rynku długu" - podano w raporcie.

W analizie PKO BP zauważono, że mocno zmieniły się oczekiwania rynkowe dotyczące zmian stóp procentowych. Jeszcze przed październikową podwyżką stóp niewielu ekonomistów zakładało wzrost stopy referencyjnej w 2021 r, a jej skala miała nie przekraczać 40 pb. Tymczasem RPP podniosła w IV kw. 2021 r. podstawową stopę procentową już o 115 pb. do 1,25 proc. A mimo to inwestorzy obecnie spodziewają się, że pod koniec 2021 r. stopa referencyjna wzrośnie powyżej 2 proc. pod koniec 2021 r. i do 3 proc. w połowie 2022 r. "Biorąc powyższe pod uwagę prognozujemy, że rentowności obligacji skarbowych wzrosną do końca 2021 r. w sektorze 2-letnim do 3 proc., 5-letnim do 3,1 proc., a 10-letnim do 3,2 proc." - stwierdzono w raporcie PKO BP.

Wskazano w nim, że także na największych rynkach zmieniły się oczekiwania w odniesieniu do przyszłej polityki pieniężnej na świecie.

"Przykładowo rynek zaczął wyceniać podwyżki stóp procentowych w przypadku Banku Anglii w 2021 r., a także stopy depozytowej EBC w strefie euro i stopy funduszy federalnych FED w II połowie 2022 r. W najbliższych miesiącach działania mające na celu zaostrzenie warunków monetarnych będą kontynuowane, co sprzyjać będzie dalszym wzrostom krzywych dochodowości na świecie" - stwierdzono w raporcie PKO BP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl