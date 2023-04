PKO BP: przed końcem roku deficyt bieżący może stopnieć do zera

W kolejnych miesiącach poprawa bilansu na rachunku bieżącym będzie kontynuowana, a przed końcem roku deficyt bieżący może stopnieć do zera – ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do czwartkowych danych NBP.

W czwartek NBP podał, że w lutym 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. W przeliczeniu na euro nadwyżka wyniosła 2,58 mld euro. Jak ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych banku centralnego, deficyt obniżył się do 1,9 proc. PKB z 2,6 proc.

"Poprawa w bilansie płatniczym (…) realizuje się jeszcze szybciej i mocniej niż zakładaliśmy" - stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Wskazali, że kluczowe znaczenie dla salda rachunku obrotów bieżących ma w ostatnim czasie rachunek towarów. W lutym odnotowano na nim rekordową nadwyżkę w wysokości 2,24 mld euro. Rekordowa była też poprawa salda w porównaniu z poprzednim rokiem (o 3,81 mld euro), którą osiągnięto dzięki pierwszemu od dwóch lat spadkowi importu przy utrzymującej się dodatniej dynamice eksportu.

"Ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie przy ogólnie spadkowej dynamice cen w handlu zagranicznym, co wskazuje na odwracanie się negatywnego szoku terms-of-trade. Negatywny wpływ na dynamikę importu miało ponadto hamowanie popytu krajowego - spadek konsumpcji oraz normalizacja cyklu zapasów, widoczne w spadku importu towarów konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych" - stwierdzono w komentarzu.

Ekonomiści PKO BP wskazali, że krajowy eksport jest wspierany przez odblokowywanie się globalnych łańcuchów dostaw oraz przez efekty wcześniejszego lokowania w Polsce zagranicznych inwestycji bezpośrednich, co ma swoje odzwierciedlenie w silnym wzroście eksportu części samochodowych, samochodów oraz baterii litowo-jonowych.

"W lutym rósł też eksport drożejącej żywności. W średnim terminie eksport będzie naszym zdaniem zyskiwał na nearshoringu i friendshoringu" - dodano w komentarzu.

PKO BP wskazał także, że po lutym nadwyżka usługowa wzrosła do rekordowego poziomu 5,8 proc. PKB, a na rachunku dochodów pierwotnych utrzymał się deficyt 4,5 proc. PKB.

"Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego poprawiło się do -1,3 proc. PKB, wskazując na malejące zapotrzebowanie na finasowanie zewnętrzne, które i tak więcej niż w całości jest zapewnione przez napływ FDI (3,7 proc. PKB)" - stwierdzili ekonomiści banku. "W kolejnych miesiącach poprawa bilansu rachunku bieżącego będzie naszym zdaniem kontynuowana, a przed końcem roku deficyt bieżący może stopnieć do zera. Stanowi to istotne, fundamentalne wsparcie dla notowań złotego" - dodano.

