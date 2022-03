PKO BP przedłuża do końca kwietnia termin zbiórki na pomoc dla Ukrainy

Na konto Fundacji PKO BP trafiło 10 mln zł na pomoc dla Ukrainy - poinformował w wtorek bank. Dodano, że termin zbiórki przedłużono do końca kwietnia. Z tych pieniędzy kupiono m.in. karetkę, specjalistyczne urządzenia medyczne, samochody transportowe, leki i setki ton żywności.

Jak przekazano we wtorkowej informacji PKO BP, blisko 4 mln zł z dotychczasowej kwoty bank przekazał 32 organizacjom, zaangażowanym w pomoc humanitarną dla uchodźców. "Liczba podmiotów i przekazywanych środków sukcesywnie rośnie" - zaznaczono.

Wskazano, że ze zbiórki zakupiono m.in. karetkę, specjalistyczne urządzenia medyczne, samochody transportowe, niezbędne leki, setki ton żywności i rzeczy codziennego użytku.

Przypomniano, że PKO BP jako pierwszy bank w Polsce uruchomił powszechną zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców wojennych.

"Na koncie mamy już 10 mln zł. Bardzo dziękujemy za to zaangażowanie. Ponieważ potrzeby w zakresie podejmowanych działań pomocowych wciąż są wysokie, a sytuacja uchodźców nadal jest niezwykle trudna, nie zwalniamy tempa" - przekazała prezes PKO BP Iwona Duda, cytowana w komunikacie. Dodała, że zdecydowano o przedłużeniu terminu dotychczasowej zbiórki do końca kwietnia br.

Jak zwrócono uwagę, w ramach wsparcia uchodźców wojennych bank przygotował m.in. pakiet udogodnień dla obywateli Ukrainy przybywających do naszego kraju. Obejmuje on m.in.: PKO Konto bez Granic za 0 zł wraz z kartą, dostępem do rachunku przez internet i telefon, które dla nowych klientów jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia; tymczasową kartę do konta w wybranych oddziałach banku wydawana jest od ręki.

Przypomniano, że od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO BP. "W planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat" - wskazano. Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy - PKO Bank Polski pełni w nim rolę operatora.

Dodano, że trwają również przygotowania do uruchomienia infolinii w języku ukraińskim.

Według wtorkowych informacji Straży Granicznej, od 24 lutego, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,35 mln osób.

