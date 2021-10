PKO BP: przetwórstwo przemysłowe powinno utrzymać tendencję wzrostową

Przetwórstwo przemysłowe powinno utrzymać tendencję wzrostową, m.in. dzięki nadal silnemu popytowi inwestycyjnemu z UE - napisano w piątkowym komentarzu banku PKO BP do danych o PMI.

Jak poinformowała w piątek firma IHS Markit, PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł we wrześniu do 53,4 pkt. z 56 pkt. w sierpniu. To już trzeci spadek z rzędu.

"We wrześniu utrzymywały się problemy ze zdobyciem środków produkcji - materiały były niedostępne, a globalny transport był wciąż zaburzony. Niektóre firmy raportowały też braki kadrowe i trudności w ich uzupełnieniu, co łącznie przekładało się na wzrost zaległości produkcyjnych" - stwierdzono w komentarzu banku PKO BP do danych o PMI.

Ekonomiści banku zwrócili uwagę, że we wrześniu niedobory surowców i komponentów napędzały inflację kosztową i silny wzrost cen wyrobów gotowych, chociaż te ostatnie rosły najsłabiej od pięciu miesięcy.

"Zgodnie z naszą prognozą publikowane przez GUS ceny produkcji sprzedanej przemysłu były we wrześniu o 10,2 proc. wyższe r/r i rosły najszybciej od co najmniej 15 lat. Tak silny wzrost cen wpłynął niekorzystnie na raportowaną w badaniu PMI sprzedaż zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych, chociaż popyt był nadal silny. Aby go zaspokoić, firmy musiały korzystać z zapasów wyrobów gotowych, których poziom spadał we wrześniu w najszybszym tempie od czterech lat" - stwierdzono w komentarzu PKO BP.

Uznano w nim, że wynik wrześniowego badania PMI sugeruje, że utrzymujące się ograniczenia podażowe w przetwórstwie i rosnące ceny mają coraz większy negatywny wpływ na produkcję i ogólnie poziom aktywności w przetwórstwie.

"Obraz polskiego sektora nie różni się więc znacząco od tego w innych krajach. Sami autorzy badania wskazują, że sektor może zmierzać ku stagflacji, ponieważ wysokie ceny mają najpewniej negatywny wpływ na popyt na towary" - napisano w komentarzu PKO BP.

Wskazano w nim również, że przedłużające się napięcia osłabiły optymizm producentów. Choć nadal spodziewają się oni wzrostów produkcji w przyszłym roku, prognozy są najsłabsze od pięciu miesięcy.

"Przy pewnym osłabieniu napięć inflacyjnych dominuje ocena, że zaburzenia są przejściowe. Kolejnym testem dla sektora będzie sezon zimowy i prawdopodobne pogłębienie braków surowców energetycznych oraz wzrost ich cen (oraz końcowych cen energii). W naszej ocenie, pomimo trudności, przetwórstwo powinno utrzymać tendencję wzrostową - m.in. dzięki nadal silnemu popytowi inwestycyjnemu z UE (uruchomienie pakietów fiskalnych) oraz utrzymującemu się silnemu popytowi w branżach, które stały się nowymi specjalizacjami eksportowymi (np. baterie)" - stwierdzono w komentarzu PKO BP.

