PKO BP przewiduje obniżkę stóp procentowych

RPP na październikowym posiedzeniu zdecyduje zapewne o obniżce stóp procentowych o 25 pkt. bazowych - mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Jego zdaniem do końca br. stopy spadną łącznie o 50 pkt. bazowych, a w pierwszej połowie 2024 r. będą kolejne obniżki.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Na ostatnim posiedzeniu we wrześniu Rada obniżyła stopy procentowe o 0,75 pkt. bazowych. Główna stopa, referencyjna, spadła z 6,75 proc. do 6 proc.

"Mocne zmniejszenie tempa wzrostu cen obecnie oraz poprawa perspektywy inflacji w średnim terminie oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej na październikowym posiedzeniu podejmie decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych" - powiedział PAP Bujak.

Jak dodał, trzeba brać pod uwagę kontekst rynkowy i dosyć mocną reakcję rynku na większą od oczekiwań obniżkę we wrześniu. "Wypowiedzi ze strony prezesa NBP i niektórych członków RPP wskazują, że kolejne ruchy w cyklu obniżania stóp procentowych NBP będą ostrożniejsze. Dlatego zakładamy, że na posiedzeniu w tym tygodniu Rada zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. bazowych, czyli o ćwierć punktu procentowego" - wskazał Bujak.

"Spodziewamy się, że łącznie do końca roku stopy spadną o 50 pkt. bazowych, czyli o pół punktu procentowego. Natomiast w pierwszej połowie 2024 r. nastąpią kolejne obniżki o łącznie 100 pkt. bazowych" - wskazał ekonomista. Dodał, że do połowy przyszłego roku stopa referencyjna obniży się do poziomu 4,5 proc. ze szczytu, który wynosił blisko 7 proc. przed wrześniem tego roku.

We wrześniu, według szybkiego szacunku GUS, inflacja spadła do 8,2 proc. z 10,1 proc. w sierpniu. PKO BP prognozuje, że na koniec roku inflacja wyniesie 6,7 proc., zaś na koniec I połowy 2024 roku będzie to 4 proc.