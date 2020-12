PKO BP przyjmie wnioski o subwencje z PFR za pośrednictwem bankowości internetowej

PKO BP będzie przyjmował wnioski o subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR 2.0 za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej iPKO i iPKO biznes - poinformował bank. Jeżeli KE zaakceptuje warunki Tarczy, to wnioski będzie można składać od 15 stycznia 2021 r.

Druga odsłona Tarczy Finansowej PFR będzie skierowana do mikro, małych i średnich firm z prawie 40 branż dotkniętych drugą falą pandemii. Łączna jej wartość to 35 mld zł.

"Klienci PKO Banku Polskiego będą mogli składać wnioski w serwisach bankowości internetowej iPKO i iPKO biznes. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków jest planowane od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej" - poinformował we wtorek bank.

Wniosek o pomoc będzie oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Warunki programu mogą się jednak zmienić, ponieważ zgodzić na niego się musi KE.

Zgodnie z warunkami tarczy o subwencje będą mogły starać się firmy, które od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Bank przypomniał, że po spełnieniu określonych warunków, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

PKO wyjaśniło, że dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencje będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dal większych firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich strat.

PKO BP poinformował, że w ramach pierwszej Tarczy PFR za pośrednictwem banku pomoc finansową otrzymało 67 tys. firm zatrudniających ponad pół miliona pracowników. Przedsiębiorstwa te otrzymały wsparcie o wartości 10,5 mld zł z puli 60,7 mld wypłaconych przez PFR.