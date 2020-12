PKO BP przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

PKO Bank Polski przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej, czyli sojuszu banków, który stworzy kartę płatniczą oraz cyfrowe płatności natychmiastowe - poinformował bank w komunikacie.

Według komunikatu, PKO Bank Polski jest obecnie jedynym bankiem z naszego kraju, który został członkiem Europejskiej Inicjatywy Płatniczej (European Payments Initiative - EPI).

Celem Inicjatywy jest zbudowanie europejskiego systemu płatniczego z własnymi kartami dla konsumentów i firm, cyfrowym portfelem, natychmiastowymi płatnościami i przelewami na telefon. EPI podkreśla, że będzie wspierać europejskie instytucje publiczne, poprzez stworzenie europejskiego rozwiązania w dziedzinie płatności.

Jak podano, PKO Bank Polski przystąpił do tej inicjatywy 30 listopada 2020 roku po formalnej decyzji Rady Dyrektorów Europejskiej Inicjatywy Płatniczej. Do realizacji projektu EPI zawiązana została spółka EPI Interim, która ma za zadanie stworzyć szczegółowy model biznesowy nowego, ogólnoeuropejskiego systemu płatności.

"Głównym celem Europejskiej Inicjatywy Płatniczej jest uruchomienie alternatywnego modelu płatności kartowych i cyfrowych. Stanie się to zgodnie z przepisami prawa konkurencji oraz w porozumieniu z Komisją Europejską, równoważąc interesy zarówno wydawców, jak i akceptantów płatności" - wskazał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie. Ocenił także, iż w praktyce oznacza to korzyści dla konsumentów i firm w całej Europie. "Usprawnione zostaną transgraniczne i lokalne płatności na obszarze europejskim, ich koszty staną się dla Europejczyków, w tym oczywiście także Polaków, bardziej konkurencyjne niż obecnie. Wnosimy do EPI nasze doświadczenia z BLIKIEM i mocno wierzymy, że oba rozwiązania będą komplementarne w przyszłości" - opisywał.

Według komunikatu PKO BP, Europejska Inicjatywa Płatnicza została zapoczątkowana 2 lipca 2020 roku przez 16 europejskich banków: BBVA, BNP Paribas, Groupe BPCE, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutsche Bank, Deutcher Sparkassen- und Giroverband, DZ BANK Group, ING, KBC Group, La Banque Postale, Banco Santander, Société Générale, UniCredit.

Inicjatywa zyskała wsparcie Europejskiego Banku Centralnego, który od dawna promuje pomysł powstania autonomicznego rozwiązania w dziedzinie płatności na Starym Kontynencie. EBC zwracał uwagę, że dziesiątka krajów europejskich wciąż posiada lokalne systemy, które nie akceptują kart płatniczych wydanych u innych członków Unii Europejskiej. System stworzony przez Europejska Inicjatywę Płatniczą zastąpi te lokalne systemy płatności kartami, online oraz mobilne za pomocą zunifikowanego systemu kartowego oraz cyfrowego portfela, które będą dostępne w Europie.

W komunikacie poinformowano, że PKO Bank Polski będzie służyć Europejskiej Inicjatywie Płatniczej swoją wiedzą i doświadczeniem, uzyskanymi przy tworzeniu aplikacji mobilnej IKO, która była też filarem budowy polskiego systemu płatności mobilnych BLIK. "Dzięki realizacji projektu EPI i stworzeniu europejskiego systemu płatności korzyści będą mieli klienci banku oraz polscy obywatele i przedsiębiorstwa. Będą mogli dokonywać transakcji i przelewać pieniądze za pomocą rozwiązania, które będzie miało ogólnoeuropejski zasięg, będzie przyjazne dla użytkowników, konkurencyjne kosztowo i bezpieczne; jednoczenie będzie miało wartość dodaną w postaci europejskiej tożsamości" - podano w komunikacie.

Razem z PKO Bankiem Polskim do projektu dołączyli: bank OP Financial Group z Finlandii, konsorcjum 12 banków z Hiszpanii oraz operatorzy płatności Worldline i Nets.