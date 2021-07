PKO BP rezygnuje ze wspierania węgla. Bank ograniczy emisje

Bank PKO BP zobowiązało się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.; zwiększania zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. rocznie, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

"PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance - red.) i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych" - poinformowało PKO BP w środowej informacji prasowej.

Jak podano, bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. w ujęciu rocznym. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.



Przyjęliśmy wskaźniki #ESG i włączyliśmy je do celów na kolejne lata:

❌wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030

♻️zwiększanie zielonego finansowania o co najmniej 5% r/r

🔻ograniczenie emisji gazów cieplarnianych banku o 60% do 2025https://t.co/H5nG11s7o7 pic.twitter.com/2molhjjMwg — PKO Bank Polski (@PKOBP) July 21, 2021

"Od 2019 r. z coraz większą determinacją podejmujemy działania ukierunkowane na jedno z największych współczesnych wyzwań - przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Dziś wykonaliśmy kolejny krok na tej drodze i podjęliśmy konkretne, mierzalne zobowiązania w obszarze ESG. Chcemy tak jak dotychczas wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy, ale dodatkowo - szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. Zagadnienia związane z ESG szerzej uwzględnimy też w naszej kolejnej strategii" - powiedział kierujący pracami zarządu wiceprezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski, cytowany w informacji prasowej.

Mniej odpadów, więcej rycyklingu

PKO Bank Polski zapewnił, że jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych i stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej.

Spółka przekazała, że uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy, a także stale monitoruje i udoskonala ład korporacyjny oraz zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką.

"PKO Bank Polski w swojej strategii uwzględnia kwestie ESG dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Od 2019 roku publikuje szczegółowe i audytowalne dane dotyczące aspektów ESG w niefinansowej części raportów rocznych spółki" - podkreśliło PKO PB.

