PKO BP: roczne dynamiki PKB mogą utrzymać się powyżej zera do końca 2022 r.

Bank PKO BP w komentarzu do danych GUS o PKB w II kwartale nie wyklucza, że mamy do czynienia z techniczną recesją, ale też mimo jej roczne dynamiki PKB mogą pozostać dodatnie do końca roku.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

W ocenie PKO BP, mimo ujemnej kwartalnej dynamiki PKB, efekt przenoszenia nadal wspierał roczną dynamikę PKB, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w pierwszym kwartale. Oznacza to, że nawet w przypadku technicznej recesji, która może mieć teraz miejsce, roczne dynamiki PKB mogą utrzymać się powyżej zera do końca 2022 r. W całym roku wzrost PKB będzie zapewne zbliżony bardziej do 4 niż do 5 proc. - oszacował też bank.

Jak przypomina PKO BP, spowolnienie wzrostu PKB widać było już wcześniej, w miesięcznych danych z przemysłu, budownictwa i z handlu. Aktywność w sektorach odpowiadających za ok. połowę PKB rosła w II kwartale o ok. 10 proc. rdr wobec ok. 15 proc. rdr w I kwartale, wyjaśniając około dwóch trzecich zmiany dynamiki PKB. Za resztę spadku tempa wzrostu PKB odpowiada sektor usługowy - ocenia bank.

PKO BP szacuje, że w II kwartale inwestycje spadły, firmy prawdopodobnie zaczęły dostosowywanie stanów magazynowych do kurczącego się popytu, a z drugiej strony utrzymujące się dobre wyniki eksporterów sprawiły, że wkład eksportu netto do wzrostu PKB poprawił się.

