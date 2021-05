PKO BP: rolą banku w ramach Polskiego Ładu jest zapewnienie fundamentów technologicznych i innowacyjnej architektury IT

Rolą banku w ramach Polskiego Ładu jest zapewnienie fundamentów technologicznych bazujących na najbardziej innowacyjnej architekturze IT, co przełoży się na łatwy dostęp m.in. do najnowszych technologii - powiedział we wtorek PAP wiceprezes PKO BP Adam Marciniak odpowiedzialny za informatykę.

Według wiceprezes zarządu PKO BP nadzorującego obszar informatyki Adama Marciniaka, "PKO BP od lat wspiera polską gospodarkę, nie tylko przez finansowanie, ale też przez dostarczanie kompetencji, technologii i realizację strategicznych projektów na styku z administracją".

W rozmowie z PAP wiceprezes wymienił m.in. popularyzację cyfrowej tożsamości (ponad 10 mln PZ), która jest niezbędnym elementem do korzystania z usług e-administracji, jak i budowanie kompetencji (również po stronie sektora publicznego). Marciniak powiedział, że specjaliści PKO BP współpracowali m.in. z Ministerstwem Finansów przy restrukturyzacji obszaru informatyki resortu, co widoczne jest w zakresie e-podatków, ale i skuteczności uszczelniania luki vat-owskiej.

"Bardzo istotny był również element wsparcia w czasie pandemii, którego udzieliliśmy służbie zdrowia i GIS - nasze projekty i doświadczenia stanowiły bardzo ważną bazę dla całego systemu szczepień, gdzie w wyniku doświadczeń PKO i Chmury Krajowej udało się stworzyć sprawnie działający system e-rejestracji i efektywny system szczepień, a w ramach GIS udało się w pełni zautomatyzować proces zarzadzania kwarantannami/izolacjami zakażonych" - powiedział wiceprezes zarządu PKO BP.

Marciniak podkreślił, że w kontekście ogłoszonego w sobotę przez Zjednoczoną Prawicę Polskiego Ładu najważniejszą rolą banku jest " jest zapewnienie fundamentów technologicznych bazujących na najbardziej innowacyjnej architekturze, co przełoży się na łatwy dostęp m.in. do najnowszych technologii".

Jego zdaniem, PKO BP dzięki powstaniu Operatora Chmury Krajowej udało się wynegocjować umowy z dwiema amerykańskimi korporacjami - Google'em i Microsoftem, które w "tych najbliższych latach swoje inwestycje będą miały w Polsce na poziomie 3 mld dolarów". W rozmowie z PAP Marciniak zaznaczył, że technologie, które dzięki tym inwestycjom amerykańskich gigantów znajdą się w Polsce, "będą łatwo adaptowalne ze względu na ich dostosowanie do regulacji, a firmy te inwestują również w kompetencje naszych przedsiębiorców, naszych informatyków (...) lwia część tych 3 mld dolarów idzie w podniesienie kompetencji".

Jak przekazał Marciniak, PKO BP był również głównym współzałożycielem, organizatorem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, które było pierwszym stowarzyszeniem przy Związku Banków Polskich organizującym współpracę w sektorze. Jak dowiedziała się PAP, PKO BP współpracuje w zakresie cyberbezpieczeństwa nie tylko w kraju, ale i poza granicami Polski, przede wszystkim z USA, w tym - z amerykańską administracją, jak i think-tankiem Atlantic Council.

Według Marciniaka uwzględniona w Polskim Ładzie rozbudowa fundamentów cyfrowej gospodarki, również dzięki projektom chmurowym, w przyszłości umożliwi lepsze zarządzanie danymi, na których "można budować całe przedsiębiorstwa, biznesy oparte na danych i sztucznej inteligencji".

Wiceprezes zarządu PKO BP zwrócił również uwagę, że reprezentowany przez niego bank dysponuje przygotowanym do uruchomienia polskiej cyfrowej złotówki systemem łańcucha bloków (blockchain), który może być nośnikiem dla tej kryptowaluty. System ten jest wyposażony w funkcje komercyjne, umożliwia m.in. obsługę rejestru akcjonariuszy, a swoją piaskownicę testową oparł na nim KNF.

