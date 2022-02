PKO BP: rośnie popularność lokat wśród gospodarstw domowych

Rośnie popularności lokat wśród gospodarstw domowych kosztem depozytów bieżących, spadają depozyty przedsiębiorstw - poinformował we wtorek PKO BP.

Według danych PKO BP opublikowanych we wtorek wzrost podaży pieniądza M3 spowolnił w styczniu do 7,7 proc. r/r (PKO: 8,4 proc. r/r i kons.: 8,7 proc.r/r) z 8,9 proc. r/r w grudniu. Dynamika gotówki spowolniła do 9,4 proc. r/r (poniżej 10 proc. pierwszy raz od lipca 2019). W danych depozytowych zauważalny jest wzrost popularności lokat wśród gospodarstw domowych kosztem depozytów bieżących, a także powrót depozytów przedsiębiorstw do sezonowych spadków w styczniu.

PKO BP zwraca uwagę, że dynamika depozytów spowolniła do 9,7 proc. r/r (z 10,8 proc. r/r w grudniu, skor. o kurs). Również w tych danych widać przesunięcie między depozytami bieżącymi (osób prywatnych: 0,0 proc. m/m), a terminowymi (1,9 proc. m/m). W depozytach przedsiębiorstw zauważalny jest powrót do przedpandemicznej sezonowości: (głębokich) spadków depozytów złotowych oraz wyjątkowo dużego spadku (o ponad 10 proc. m/m w ujęciu skorygowanym o kurs) depozytów walutowych, co może być związane z ekspansją eksportową firm, ale także z większymi potrzebami importowymi.

"Po grudniowym spadku wyraźnie wzrosły depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego. Rosły również depozyty JST, co odzwierciedla wstrzymywanie przez samorządy działalności inwestycyjnej (podobnie jak powrót po miesięcznej odwilży do spadków wolumenu kredytów)" - zwracają uwagę analitycy banku. ·

"Dynamika kredytów (ogółem) wyhamowała (0,0 proc. m/m), a w ujęciu r/r spowolniła do 4,2 proc. z 4,8 proc. w grudniu (skor. o kurs). Nadal spadał wolumen kredytów konsumpcyjnych. Złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o niecałe 0,4 proc. m/m, co jest najsłabszym wynikiem od października 2008, czyli apogeum Globalnego Kryzysu Finansowego. Wzrost ten byłby jeszcze niższy gdyby nie kolejne przewalutowania kredytów walutowych" - uważają analitycy PKO BP.

Wskazują oni, że kolejny miesiąc solidnie rosły kredyty dla firm (roczna dynamika spowolniła z uwagi na nienaturalnie wysoką bazę odniesienia).

Wyjaśniają, że po raz kolejny w ostatnich miesiącach było to wywołane przyrostem kredytów obrotowych (budowa zapasów, wzrost cen), podczas gdy kredyty inwestycyjne kurczyły się. Relacja kredytów do depozytów spadła do 78,2 proc. Kolejne miesiące mogą, według PKO BP, przynieść wzrost tego współczynnika, za czym będą stały rosnące wolumeny kredytów firmowych i (paradoksalnie) kontynuacja wzrostów kredytów hipotecznych, a także wolniejszy wzrost depozytów (schodzenie z pandemicznej nadpłynności firm i rządu).

PKO BP poinformował, że w przypadku kredytów hipotecznych początek roku przyniósł załamanie się nowej sprzedaży, ale liczba wniosków powoli się stabilizuje (choć na dużo niższych poziomach).

"Warto podkreślić, że przez pierwsze kwartały 2022 będą uruchamiane transze z ubiegłorocznych umów, co może zwiększyć rozjazd między nową sprzedażą a przyrostem wolumenów. Na niekorzyść będą natomiast działały przewalutowania kredytów walutowych(w szczególności umorzenia ich części oraz wcześniejsze spłaty pozostałości" - stwierdzili analitycy banku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl