PKO BP: RPP może zwiększyć nacisk na walkę z inflacją

W najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej może zmniejszyć nacisk na wzrost gospodarczy i zwiększyć determinację w walce z inflacją. Nie sądzimy jednak by prawdopodobny był powrót do podwyżek stóp – ocenili ekonomiści z PKO Banku Polskiego w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych - poinformowano w komunikacie po zakończeniu posiedzenia Rady. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc.

W ocenie ekonomistów z PKO Banku Polskiego, "decyzja stanowi pewne zaskoczenie", ponieważ większość prognoz wskazywała na obniżkę stóp o 25 pb. Wskazali, że RPP dysponowała na posiedzeniu nową projekcją PKB i inflacji, ale inaczej niż miało to miejsce rok temu, horyzont projekcji w listopadowej edycji nie został wydłużony na kolejny rok (2026).

"Nowa ścieżka inflacji CPI jest nieco niższa w krótkim terminie, ale w 2025 ma być wyższa niż wynikało z lipcowej projekcji. Możliwe więc, że w szczegółowych danych kwartalnych inflacja CPI nie wraca do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu (w lipcowej ścieżce inflacja CPI była niższa niż 3,5 proc. rdr dopiero w 4q25). W przypadku PKB prognoza na 2023 została obniżona, a na 2024 i 2025 podniesiona" - zauważyli analitycy PKO BP.

Dodali, że RPP podkreśliła, iż kształtowanie się inflacji jest obarczone niepewnością, związaną m.in. z przyszłą polityką fiskalną i regulacyjną.

Zdaniem ekonomistów PKO BP fakt, że horyzont projekcji nie został wydłużony na 2026, kiedy inflacja ma szansę na trwałe znaleźć się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu oraz "podkreślanie niepewności związanej z polityką fiskalną (w domyśle nowego rządu) wskazuje na możliwą zmianę funkcji reakcji RPP".

"W najbliższych miesiącach RPP może zmniejszyć nacisk na wzrost gospodarczy (który będzie przyspieszał) i ponownie zwiększyć determinację w walce z inflacją. W takim scenariuszu RPP dokonałaby mniej obniżek stóp procentowych niż zakładaliśmy do tej pory. Nie sądzimy jednak by prawdopodobny był powrót do podwyżek stóp" - stwierdzili analitycy.

Eksperci wskazali, że w komunikacie z posiedzenia RPP odnotowano lekką poprawę aktywności w krajowej gospodarce, która "jednak nadal pozostaje niska". "Rada zauważyła spadek bieżącej inflacji, wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych i ograniczenie presji kosztowej" - stwierdzono. Zauważono także, iż RPP spodziewa się dalszego stopniowego spadku krajowej inflacji.

"Decyzja o stabilizacji stóp została umotywowana zmianami dokonanymi w poprzednich miesiącach oraz niepewnością co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej, a także ich wpływu na inflację. RPP oceniła, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie" - podsumowano.