PKO BP: skala negatywnych zmian na rynku pracy wyhamowuje

Skala negatywnych zmian na rynku pracy wyhamowuje, odzwierciedlając powrót popytu na pracę w obliczu odmrożenia gospodarki i wsparcie uzyskane przez przedsiębiorstwa w ramach działań antykryzysowych - oceniła Marta Petka - Zagajewska, ekonomistka PKO BP.

W czwartek GUS podał, że zatrudnienie w maju rdr spadło o 3,2 proc. vs konsensus spadku o 2,7 proc. i po spadku o 2,1 proc. w kwietniu. Wynagrodzenie w maju rdr zaś wzrosło o 1,2 proc. vs konsensus wzrostu o 1,4 proc. i po wzroście o 1,9 proc. w kwietniu.

Petka-Zagajewska oceniła, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w maju o 85 tys. (-1,4 proc. miesiąc do miesiąca). "Łącznie, w porównaniu z lutym 2020, liczba etatów zmniejszyła się o 272 tys." - dodała.

Ekonomistka wskazała, że roczna dynamika przeciętnego zatrudnienia spadła w maju o 3,2 proc. rok do roku wobec spadku o 2,1 proc. rok do roku w kwietniu. Eksperci PKO oczekiwali spadku w maju o 2,5 proc., przy konsensusie rynkowym -2,6 proc.

"Dane o zatrudnieniu pozostają pod silnym wpływem mechanizmów Tarczy Antykryzysowej, jak skrócony wymiar czasu pracy, czy zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8 roku życia" - stwierdziła ekonomistka PKO BP. "Szacujemy, że w maju odpowiadały one za ponad połowę ze spadku liczby etatów, a łącznie od wystąpienia kryzysu za ubytek około 160 tys. etatów." - dodała.

Zdaniem Petki-Zagajewskiej istotny wpływ mechanizmów Tarczy potwierdza zestawienie zmian zatrudnienia (etaty) i zatrudnionych (osoby) - w kwietniu, przy spadku liczby etatów o 153 tys. liczba pracujących spadała o 48 tys. "Poza Tarczą spadek zatrudnienia odzwierciedlał według GUS brak przedłużania umów czasowych i rozwiązywanie umów o pracę" - oceniła.

"Dynamika wynagrodzeń w maju ponownie wyhamowała, do 1,2 proc. rok do roku wobec 1,9 proc. w kwietniu" - napisała ekonomistka. "Obok nasilonego procesu renegocjacji płac w dół i rezygnacji z wypłat premii, czynnikiem obniżającym dynamikę wynagrodzeń jest także przestój ekonomiczny, kolejny element Tarczy - w naszej ocenie obniża roczną dynamikę płac o około 2 pkt proc." - dodała.

"Potwierdzają to badania koniunktury, w których w porównaniu do początku kwietnia znacząco spadł odsetek firm planujących redukcję zatrudnienia" - skomentowała Petka-Zagajewska. Dodała, że plany zwolnień skutecznie przerodziły się w plany chomikowania pracy, co ogranicza skalę spadku liczby pracujących, ale także pogłębia negatywną presję na wynagrodzenia.

Zdaniem ekonomistki bardziej optymistyczny obraz kondycji gospodarstw domowych kreślą dane o koniunkturze konsumenckiej w czerwcu.

"Poprawiły się zarówno oceny dotyczące bieżącej sytuacji, jak i oczekiwania, w tym bardzo silnie spadł pesymizm w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - stwierdziła. "Oceny dotyczące gotowości do dokonywania ważnych zakupów odrobiły już blisko połowę strat z kwietnia, a oceny możliwości oszczędzania zbliżyły się do poziomu neutralnego. Zmalały obawy przed utratą pracy" - podsumowała Petka-Zagajewska.