PKO BP spokojne o portfel kredytów

PKO BP nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego w związku z już dokonanymi i oczekiwanymi dalszymi podwyżkami stóp procentowych. - Na razie nie widzimy żadnych niepokojących symptomów. Na razie śpię spokojnie - twierdzi wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

Niezakończony jeszcze cykl mocnych podwyżek stóp procentowych (od jesieni stopa referencyjna wzrosła o 5,15 pkt proc.) budzi niepokój o pogorszenie sytuacji kredytobiorców, którzy mogą mieć kłopoty ze spłatą kredytu. Konsekwencją tego mogłoby być pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego.

Największy polski bank PKO BP zachowuje jednak spokój. - Jakiś procent klientów może mieć problemy z obsługą kredytów, ale nie będzie to istotna część naszego portfela - przewiduje Piotr Mazur, wiceprezes banku.

Dodał, że bank uważnie obserwuje parametry wyprzedzające, które mogą zwiastować pogorszenie portfela kredytowego na razie nie dostrzega nic co by mogło budzić niepokój. W przypadku kredytów korporacyjnych takim wskaźnikiem jest np. kondycja branży transportowej, która jest swoistym barometrem stanu gospodarki, w przypadku konsumenckich - rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

- Za pierwszy kwartał niepokojących symptomów nie ma. Także w kwietniu i w maju patrząc na sytuację w dalszym ciągu śpię spokojnie - stwierdził Piotr Mazur, dodając że nie widać oznak spowolnienia w branży transportowej, nie rosną także debety na ROR-ach klientów indywidualnych.

Przyznał jednak, że prawdziwy test dopiero przed bankiem i jego klientami. Wynika to z tego, że wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost rat kredytów z pewnym opóźnieniem (np. poziom oprocentowania kredytów opartych na stawce WIBOR 6M zwykle jest aktualizowany co 6 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu). - Wzrost rat kredytowych klienci odczują za miesiąc, dwa, trzy - w niektórych przypadkach cztery. Wtedy będziemy mieli do czynienia z prawdziwym testem, czy tych klientów dobrze przygotowaliśmy - stwierdził Piotr Mazur.

Wiceprezes PKO BP jest jednak optymistą. Jak podkreśla, bank w okresie niższych stóp procentowych stosował bufory znacznie przekraczające wymagania regulacyjne. W ostatnich miesiącach rosły również szybko płace gospodarce, a więc również klientów banku. - Nie obawiam się tego poziomu stóp procentowych, który jest dziś - stwierdził wiceprezes PKO BP.

