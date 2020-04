PKO BP: spowolnienie inflacji w kwietniu poniżej 3,5 proc.

Wysokie ceny wieprzowiny, spadek cen paliw oraz wyhamowanie inflacji bazowej na skutek spadku popytu konsumpcyjnego przełożą się na spowolnienie inflacji CPI już w kwietniu poniżej 3,5 proc. rok do roku - wskazują analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. wzrosły rok do roku o 4,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

Jak wskazali analitycy, wzrost inflacji wynikał w szczególności z ponadprzeciętnego wzrostu cen żywności, który może nam towarzyszyć cały rok z uwagi na duże prawdopodobieństwo suszy. Dodali, że marcowy wzrost cen był rezultatem rosnących cen mięsa (w tym wieprzowego i drobiowego), mleka, tłuszczy, pieczywa i owoców.



Zdaniem analityków kwiecień przyniesie duże wyhamowanie rocznej dynamiki cen, co sprowadzi zarówno tempo wzrostu cen żywności, jak i inflację CPI ogółem na dużo niższy poziom.

Jak wskazali, drugim istotnym czynnikiem hamującym spadek inflacji były kategorie bazowe. Inflacja bazowa przyspieszyła w marcu do 3,7-3,8 proc. rok do roku z 3,6 proc. za sprawą rosnących cen wywozu śmieci, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych oraz wyrobów farmaceutycznych. "Marcowemu odczytowi towarzyszy jednak duża doza niepewności wiążąca się z utrudnionym dostępem ankieterów do danych oraz konsumentów do usług (kino, restauracje, hotele)" - podali.

Analitycy PKO BP zwrócili też uwagę na gwałtowny spadek cen ropy na światowych rynkach, wywołany obawami o globalny popyt w obliczu największej recesji od Wielkiego Kryzysu lat 30-tych, co w ich ocenie przełożyło się na wyraźny spadek cen paliw, który jest kontynuowany także w kwietniu.

Wysoka baza cen wieprzowiny, spadek cen paliw oraz wyhamowanie inflacji bazowej na skutek spadku popytu konsumpcyjnego przełożą się na spowolnienie inflacji CPI już w kwietniu (poniżej 3,5 proc. rok do roku) - prognozują analitycy. Spodziewają się, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie się utrzymywała w górnej części dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu NBP z uwagi na wciąż podwyższoną dynamikę cen żywności.

W opinii analityków banku, inflacja ma obecnie mniejsze znaczenie dla RPP, nawet pomimo jednych z najbardziej ujemnych (realnych) stóp procentowych w Europie. "Gospodarcze konsekwencje epidemii koronawirusa i związana z nimi recesja oznaczają, że nie można wykluczyć dalszych ruchów ze strony Rady. Nie spodziewamy się jednak, aby kontynuowała obniżki stóp. W grę wchodzi natomiast wykorzystanie innych instrumentów o charakterze niestandardowym" - ocenili ekonomiści PKO BP.