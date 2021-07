PKO BP: sprzedaż w silnym trendzie wzrostowym

Sprzedaż jest w silnym trendzie wzrostowym. Poziom odsezonowanej sprzedaży detalicznej znajduje się powyżej długoterminowego trendu sprzed pandemii, chociaż poniżej niezwykle dynamicznego trendu, który rysował się bezpośrednio przed nią - wskazuje PKO BP w komentarzu do środowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. wzrosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 3,5 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 13,0 proc. rdr.

"Odsezonowana sprzedaż wzrosła o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca, a jej poziom znajduje się powyżej długoterminowego trendu sprzed pandemii (chociaż poniżej niezwykle dynamicznego trendu, który rysował się bezpośrednio przed pandemią)" - wskazano w komentarzu.

Jak informuje PKO BP w czerwcu sprzedaż w ujęciu rok do roku wzrosła we wszystkich typach przedsiębiorstw handlowych, jednak jej wzrost był słabszy niż przed miesiącem ze względu na efekt bazy.

Dodano, że po dynamicznej odbudowie w maju związanej m.in. z otwarciem galerii handlowych, w czerwcu zmiana sprzedaży była zgodna z rysującym się w tym roku około 10-procentowym trendem wzrostowym.

"Patrząc na strukturę sprzedaży, widzimy dynamiczne wzrosty w przypadku odzieży (+22,3 proc. rok do roku) oraz farmaceutyków i kosmetyków (+17,5 proc. rok do roku), co może odzwierciedlać optymizm konsumentów. Wzrost sprzedaży samochodów o 7,7 proc. rok do roku wobec 51,2 proc. rok do roku w maju jest pewnym rozczarowaniem (i przyczyną niższego od naszej prognozy odczytu) - dane o rejestracjach wskazywały na wzrost o około 20 proc. rok do roku" - czytamy w komentarzu.

Jak wskazuje PKO BP, w całym drugim kwartale tego roku sprzedaż detaliczna wzrosła średnio o 14,5 proc. rok do roku. "Co wpisuje się w nasz szacunek wzrostu konsumpcji o 14,8 proc. rok do roku" - dodano.

GUS poinformował w środę, że w lipcu odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -13,5 proc. i był o 1,3 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Według PKO BP wciąż jednak dużo brakuje, aby koniunktura konsumencka wróciła do poziomów z marca 2020.

"Składowe odczytu wskazują na poprawę ocen gospodarstw domowych co do ich przyszłej sytuacji finansowej, co zachęca do dokonywania zakupów. To powinno w dalszym ciągu wspierać konsumpcję" - czytamy w komentarzu.

Z wewnętrznych danych kartowych banku wynika, że na początku trzeciego kwartału tego roku ciężar wydatków konsumentów przenosi się na usługi, po silnym wzroście wydatków na towary, który nastąpił po otwarciu centrów handlowych.

"Wydaje się więc, że publikowana przez GUS sprzedaż detaliczna może w kolejnych miesiącach niedoszacowywać trwającego obecnie boomu konsumpcyjnego" - wskazuje bank.

Główny Urząd Statystyczny poinformował ponadto w środę, że produkcja budowlano-montażowa w czerwcu 2021 r. wzrosła o 4,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,2 proc.

"To wynik nieco słabszy od oczekiwań, a poziom aktywności w branży jest nadal niższy niż przed pandemią. W obliczu rosnącej aktywności na rynku mieszkaniowym oraz postępującej odwilży w aktywności inwestycyjnej pozostajemy jednak optymistyczni co do wyników sektora budowlanego w kolejnych miesiącach" - komentują analitycy PKO BP.

