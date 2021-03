PKO BP stworzy fundusz na ugody z frankowiczami. Chodzi o 6,7 mld zł

Utworzenie funduszu w wysokości 6,7 mld zł na pokrycie strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z posiadaczami kredytów we frankach oraz zgoda na skup akcji własnych - takie zapisy zawierają projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO Banku Polskiego.

PKO BP utworzy fundusz w wysokości 6,7 mld zł na pokrycie strat bilansowych wynikłych z umów z frankowiczami.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma również upoważnić zarząd do skupu do 10 proc. akcji własnych.

Ta operacja będzie jednak musiała uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

- Postanawia się o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód - czytamy w projekcie uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP, które zwołano na 23 kwietnia 2021 r.



Jak wynika z uchwały, fundusz powstanie z pieniędzy wydzielonych z kapitału zapasowego banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych.



- Zarząd banku doszedł do wniosku, że wariantem racjonalnym i najkorzystniejszym dla Banku będzie przystąpienie do realizacji programu zawierania ugód z klientami będącymi konsumentami na warunkach zgodnych z postulatami przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz rekomendacjami zarządu Narodowego Banku Polskiego, przy założeniu że poszczególne ugody zawierane będą przy uwzględnieniu oceny ryzyka prawnego dla Banku wynikającego z zawartych umów - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały walnego zgromadzenia.

Ugoda wyeliminuje ryzyko kursowe

- Zawieranie ugód na warunkach, które będą przewidywać rozliczenie udzielonych kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych w taki sposób, jakby od momentu ich udzielenia były one odpowiednio kredytami złotowymi lub pożyczkami złotowymi spowoduje wyeliminowanie ryzyka kursowego dla tych klientów banku, którzy zdecydują się zawrzeć ugody - czytamy również.

Z uchwały wynika także, że zarząd banku może przystąpić do zawierania ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę nadzorczą warunków na jakich będą one zawierane.



- Podjęcie proponowanej uchwały przez walne zgromadzenie banku jest niezbędne z uwagi na prognozowane skutki finansowe proponowanych ugód. W ocenie zarządu banku kwota 6,7 mld zł przeznaczona na specjalny fundusz tworzony proponowaną uchwałą będzie wystarczająca do pełnego pokrycia straty bilansowej, która zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym banku za 2020 r. - czytamy w uzasadnieniu.

Czekając na wyniki

Sprawozdanie finansowe banku zostanie opublikowane 30 kwietnia. Wcześniej publikacja raportu finansowego była planowana na 17 lutego, ale bank przesunął ten termin. 17 lutego przedstawiono jedynie wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe. Wynikało z nich, że w 2020 roku skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 645 milionów zł co oznacza spadek o 34 proc w porównaniu zanalogicznym okresem ub.r.

