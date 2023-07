PKO BP: sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać

Sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać; wraz z wolniejszym wzrostem cen i szybszym realnym wzrostem płac przybliża się perspektywa wzrostu konsumpcji - ocenili w piątek analitycy PKO BP.

Jak podał w piątek GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu br. spadła o 4,7 proc. w ujęciu rocznym (wobec spadku o 6,8 proc. rdr w maju), natomiast w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

W komentarzu do tych danych analitycy PKO BP wskazali, że spadek sprzedaży w ujęciu rdr był obserwowany we wszystkich kategoriach publikowanych przez GUS z wyłączeniem leków i kosmetyków, gdzie po trzech miesiącach spadków sprzedaż ustabilizowała się. "Podobnie jak w maju najsilniej obniżała się sprzedaż prasy i książek (-16,6 proc. rdr), a następnie mebli, rtv i agd (-14,4 proc. rdr), czyli towarów, które są relatywnie bardziej podatne na ograniczanie wydatków w przypadku dekoniunktury. Drugi miesiąc z rzędu niższa niż przed rokiem była sprzedaż odzieży i obuwia (-1,9 proc.), choć spadek był nieco słabszy niż w maju" - zauważyli ekonomiści.

Dodali, że stopniowo zmniejsza się udział w sprzedaży detalicznej obrotów przez internet, który w czerwcu był najniższy od okresu lockdownów i wyniósł 16,9 proc. "Choć dane nie są w pełni reprezentatywne (obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób) to mogą wskazywać na zmianę preferencji konsumentów w kierunku zakupów stacjonarnych" - ocenili analitycy.

"Napływające dane pokazują, że sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach wskaźników koniunktury konsumenckiej. Wraz z oczekiwaną dalszą dezinflacją, a w konsekwencji również przyspieszeniem realnego wzrostu płac, perspektywa wzrostu realnej sprzedaży - a co za tym idzie również konsumpcji - staje się coraz bliższa" - podsumowali ekonomiści.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl