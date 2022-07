PKO BP szacuje koszt wejścia w życie ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe na 3 mld zł

O 3 mld zł zostanie skorygowana wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych w efekcie wejścia w życie ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe – podał PKO BP w piątkowym raporcie bieżącym.

"(...) Zarząd Banku szacuje, iż wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale oraz w drugim półroczu 2022 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 mld PLN w efekcie wejścia w życie przepisów Ustawy, umożliwiającej klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w wymiarze dwóch miesięcy na kwartał w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. i od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz w wymiarze jednego miesiąca na kwartał w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r." - podał PKO BP w piątkowym raporcie bieżącym.

Wskazano, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w złotych zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

"Kwota straty oszacowana przy założeniu skorzystania z wakacji przez 100 proc. klientów wynosiłaby 4,8 mld zł. Ostateczna wartość straty uzależniona będzie między innymi od liczby klientów korzystających z wakacji. Kwota straty obciąży wyniki trzeciego kwartału 2022 r." - podano w raporcie.

PKO BP ocenił, że wyniki banku obciąży również zwiększenie kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franka szwajcarskiego o 1 mld 176 mln zł.

"Decyzja podyktowana jest istotną zmianą otoczenia rynkowego, wpływającą na szacowany poziom liczby pozwów oraz szacowanej liczby ugód. Dodatkowy koszt ryzyka prawnego obciąży wyniki drugiego kwartału 2022 r." - zaznaczono.

Bank poinformował także, że wyniki drugiego kw. 2022 r. obciążą wpłaty na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony w wysokości 872 milionów zł. Z kolei na wyniki drugiego półrocza 2022 r. wpłynie dodatkowa wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, która szacowana jest na 340 mln zł.

