Kiedy spodziewać się szczytu inflacji?

Prognozujemy, że inflacja do końca 2021 pozostanie w okolicy 5,0 proc. Oczekujemy, że jej tegoroczny szczyt przypadnie w grudniu – napisano w komentarzu PKO BP do danych GUS o inflacji.

W piątek GUS opublikował dane o inflacji w lipcu. Wskaźnik wzrostu cen wyniósł 5 proc. w ujęciu rocznym, a więc był zgodny ze wstępnym szacunkiem urzędu.

"W lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały, ale spadek (-0,4 proc. mdm) był dużo mniejszy od wzorca sezonowego. W lipcu wzrosły ceny drobiu oraz (ponownie) tłuszczy, w szczególności olejów roślinnych. Spadały za to ceny owoców i warzyw (ale w przypadku tych ostatnich dużo mniej niż w ubiegłym roku). Sierpień może przynieść dalszy spadek cen żywności, ale wciąż słabszy niż przewiduje wzorzec sezonowy. W rezultacie roczna dynamika cen żywności utrzyma się wg nas w trendzie wzrostowym, co potrwa najprawdopodobniej przynajmniej do końca roku (wskazują na to zarówno szacunki zbiorów, jak i trendy cenowe na rynkach zagranicznych)" - prognozują ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS o inflacji.

Wskazali oni, że dane o wzroście cen paliw (4,4 proc. mdm) i energii (0,1 proc. mdm) są takie jak w szacunkach z końcówki lipca. W sierpniu ceny paliw mogą nieznacznie spaść (większe spadki zobaczymy we wrześniu). Kluczowa będzie jednak podwyżka taryf gazowych, która podbije ceny energii.

"W kategoriach bazowych obserwowaliśmy wyraźny wzrost cen w branżach, które są najbardziej wrażliwe na przebieg pandemii. Ceny wyjazdów zagranicznych wzrosły o 10,7 proc. rdr vs -6,5 proc. rdr w czerwcu. Turystyka krajowa odnotowała wzrost cen o 8,0 proc. rdr vs 6,0 proc. rdr miesiąc wcześniej. W sektorze HoReCa inflacja przyspieszyła do 6,1 proc. rdr z 5,7 proc. rdr w czerwcu. Wzrosły też ceny mebli oraz inne koszty utrzymywania mieszkania (lub domu)" - wskazano w komentarzu PKO BP.

Ekonomiści tego banku zwrócili uwagę, że na razie w danych nie widać wyższych wzrostów cen zaopatrywania w wodę i kanalizacji z uwagi na wprowadzane wyższe taryfy wodne. Ich zdaniem może to oznaczać, że te wzrosty zostaną odnotowane dopiero w sierpniu, co rodzi ryzyko wzrostu inflacji powyżej 5,0 proc. rdr.

"Prognozujemy, że inflacja CPI do końca 2021 pozostanie w okolicy 5,0 proc. Po sierpniowym wzroście wrzesień powinien przynieść jej spadek poniżej tego poziomu. Wciąż oczekujemy, że tegoroczny (i cykliczny) szczyt inflacji przypadnie w grudniu" - stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Analitycy nie spodziewają się, żeby podwyższona inflacja doprowadziła do podwyżek stóp w tym roku, choć przyznają, że rośnie ryzyko realizacji innego scenariusza.

"Już czterech z 10 członków RPP opowiada się za (warunkową) podwyżką w listopadzie, a perspektywa szybkiego wzrostu PKB przy inflacji, która do końca roku nie będzie chciała się oddalać od 5 proc., a w kolejnych latach wciąż będzie podwyższona, może zmienić nastawienie gołębi. W bazowym scenariuszu nadal zakładamy jednak, że do pierwszej podwyżki dojdzie w 2022 r." - napisano w komentarzu PKO BP.

