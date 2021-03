PKO BP: tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w lutym spowolniło do 16,3 proc. rdr.

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w lutym spowolniło do 16,3 proc. rdr. W ujęciu rocznym coraz silniejszemu spadkowi depozytów i zobowiązań terminowych towarzyszyło zatrzymanie wzrostu depozytów i zobowiązań bieżących oraz spadek dynamiki gotówki w obiegu - informują analitycy PKO BP.

"Po stronie czynników kreacji wyróżniał się spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego" - czytamy w analizie PKO BP.

Jak informują analitycy dane bankowe pokazały stabilizację dynamiki depozytów, przy dalszym spadku dynamiki depozytów terminowych osób prywatnych i przyspieszaniu wzrostu depozytów bieżących. Ponownie zaczął przyspieszać wzrost depozytów przedsiębiorstw (zarówno mikro, jak i tych większych), co stanowi rezultat wypłaty środków z kolejnych programów pomocowych. Tłumaczy to również, dlaczego wg badań GUS rośnie ich płynność pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej ze względu na pandemię i restrykcje.

Dodano, że wciąż rosły depozyty samorządów, co oznacza, że nie rozpoczęły one jeszcze aktywności inwestycyjnej.

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 spowolniło do 16,3 proc. w lutym w porównaniu do 16,8 proc. rdr. w styczniu - odnotowano.

Analitycy zwracają uwagę, że dynamika kredytów już szósty miesiąc pozostaje ujemna (-0,8 proc. rdr. wobec -1,0 proc. rdr. w styczniu). Coraz głębiej spadają kredyty konsumpcyjne. Luty przyniósł również skokowy spadek kredytów mieszkaniowych. Wynikało to zarówno z niższego niż kilka miesięcy wcześniej przyrostu kredytów złotowych, jak i z solidnego spadku wolumenu kredytów walutowych.

"Tempo spadku kredytów dla przedsiębiorstw co prawda spowalnia (-5,0 proc. rdr. wobec -5,1 proc. rdr. w styczniu, skorygowane o kurs), ale po rozbiciu na konkretne typy kredytów (w ujęciu nominalnym, bez korekty o kurs) widoczna jest nie tylko kontynuacja spadków kredytów bieżących, ale także wszystkich innych kategorii (w tym inwestycyjnych, które spadały rdr. po raz pierwszy od grudnia 2018). Spadł również wolumen kredytów dla samorządów, co potwierdza wnioski o ich ograniczonej działalności inwestycyjnej" - wskazano w analizie.

Według analityków relacja kredytów do depozytów spadła do 81,3 proc., to jest do najniższego poziomu w trakcie pandemii. Stabilnemu przyrostowi depozytów towarzyszy nadal bardzo ograniczona akcja kredytowa.

"Spodziewamy się, że jej odbicie nastąpi najwcześniej wraz z późnowiosennym luzowaniem restrykcji oraz wycofywaniem wsparcia dla przedsiębiorstw. Wciąż dużą popularnością mogą się cieszyć kredyty hipoteczne, ale do pełnej odbudowy tego rynku konieczny jest wzrost popytu inwestycyjnego, a do tego potrzebny jest powrót popytu na rynku najmu" - komentują analitycy.

