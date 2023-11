PKO BP: udział banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych we wrześniu sięgnął 33,4 proc.

Udział banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych we wrześniu 2023 r. sięgnął 33,4 proc. – poinformował w czwartek na konferencji prezes PKO BP Dariusz Szwed. Z danych banku wynika, że miesiąc wcześniej było to 24,1 proc.

Jak stwierdził w czwartek podczas konferencji Dariusz Szwed, "był tylko jeden miesiąc, kiedy nie byliśmy liderem w sprzedaży +Bezpiecznego kredyty 2 proc.+". "Po wrześniu już nim jesteśmy" - dodał.

"Patrząc przez pryzmat końca września, mamy już 15 tys. zawartych umów. Statystyka mówi, że wszystkich zawartych umów jest ok. 30 tys., a więc łatwo policzyć, połowa +Bezpiecznego kredytu+ pochodzi od nas, licząc pod względem zawartych umów" - poinformował prezes.

Dariusz Szwed przyznał, że na początku bank miał problem z obsługą wniosków o "Bezpieczny kredyt 2 proc.", jednak - jak zapewnił - teraz bank jest w stanie na bieżąco obsługiwać wnioski. "Jednocześnie liczba osób, które wnioskują o kredyt +Własny kąt+, który jest sprzedawany poza programem, jest stała" - dodał Szwed.

Prezes PKO BP powiedział także, że bank wstępnie oszacował wpływ przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. "Ze wstępnych symulacji wynika, że wpływ na wyniki PKO BP wyniesie 1,3 mld zł. Nie powinniśmy przekroczyć tej kwoty" - powiedział Dariusz Szwed. Dodał, że "koszty starych wakacji to 3,1 mld zł".

Z projektu ustawy wynika, że w przyszłym roku klienci, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł, będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych bez żadnych warunków. Osoby z kredytami między 400 tys. zł a 800 tys. zł będą mogły skorzystać z wakacji, jeśli kwota raty przekracza 50 proc. dochodów miesięcznych ich gospodarstwa domowego.

Z przedstawionych w czwartek informacji banku wynika, że w III kwartale 2023 r. PKO BP zarobił 2,78 mld zł, zaś po trzech kwartałach tego roku wynik finansowy przekroczył 4,8 mld zł. Przedstawiciele banku liczą, że uda się wypłacić dywidendę z wyniku za 2023 r.

"Otrzymaliśmy wcześniej decyzję dywidendową KNF, która nie pozwoliła na wypłatę dywidendy za 2022 r. Ale niedawno pojawiła się informacja, że Santander, który miał bardzo podobną sytuację, uzyskał zgodę na wypłatę dywidendy. Więc następnego dnia zwróciliśmy się do KNF z wnioskiem o decyzję dywidendową. Możliwa byłaby wypłata do 1,6 mld zł dywidendy zaliczkowej za rok 2022. W 2023 będziemy spełniali kryteria dla wypłaty do 100 proc. zysku" - powiedział wiceprezes PKO BP Marcin Eckert.