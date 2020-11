PKO BP: w 2021 r. nie ma miejsca na zacieśnianie polityki pieniężnej

W perspektywie całego 2021 nie ma miejsca na zacieśnianie polityki pieniężnej - napisał w piątkowym komunikacie PKO Bank Polski, odnosząc się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Rada na piątkowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

PKO Bank zauważa, że w swoim komunikacie po posiedzeniu RPP wskazuje m.in. na wyraźne ożywienie aktywności oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym na wzrost wynagrodzeń. Jednak - jak pisze bank - w obliczu silnego wzrostu liczby zakażeń zmieniła się ocena Rady co do perspektyw na kolejne miesiące. "Wskazano na ryzyko wyraźnego osłabienia koniunktury, przebiegającego głównie przez kanał handlowy i usługowy. Rada podtrzymała ocenę, że czynnikiem negatywnie oddziałującym na gospodarkę może być brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego. Podtrzymała też oczekiwanie, że skala spadku aktywności będzie ograniczana przez dokonane już poluzowanie polityki pieniężnej" - czytamy w komunikacie PKO Banku.

Wskazano, że przedstawione wyniki nowej projekcji inflacyjnej znacząco odbiegają od oszacowań z lipca. Napisano, że nie wskazuje ona już na silny trend dezinflacyjny w 2021 i w najbliższych dwóch latach kreśli inflację na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5 proc. w 2021, 2,6 proc. w 2021).

Eksperci PKO BP zauważają, że zgodnie z oczekiwaniami, wyraźnie w górę zrewidowano prognozy PKB na 2020 (do -3,6 proc. z -5,4 proc). W dół zrewidowano prognozę na 2021 (do 2,7 proc. z 4,9 proc.), a o ponad 2pp podwyższono oczekiwania na 2022 (do 5,8 proc. z 3,7 proc.). "W konsekwencji kreślona przez NBP ścieżka ożywienia odbiega od dominującego na rynku konsensusu i zakłada, że proces odbudowy gospodarczej będzie bardziej czasochłonny" - czytamy.

"W naszej ocenie kształt projekcji potwierdza, że w perspektywie całego 2021 nie ma miejsca na zacieśnianie polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie PKO Banku. Dodano, że zrewidowana w górę ścieżka inflacji powinna przesuwać ciężar rozważań o ewentualnych dalszych dostosowaniach w polityce pieniężnej w stronę alternatywnych narzędzi. Takim narzędziem - jak zaznaczono - mogłoby być stworzenie efektywnego instrumentu (w przeciwieństwie do kredytu wekslowego) zachęcającego banki do taniego finansowania akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.