PKO BP: w ciągu pierwszego miesiąca założono ponad 900 Kont Mieszkaniowych

W ciągu pierwszego miesiąca założono ponad 900 Kont Mieszkaniowych w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie - poinformował w poniedziałek PKO Bank Polski. Klienci wpłacili na tego typu rachunki średnio 1,9 tys. zł.

Jak zwrócono uwagę w poniedziałkowej informacji banku, Konta Mieszkaniowe w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie można zakładać we wszystkich oddziałach PKO BP od 10 sierpnia br. "Przez pierwszy miesiąc założono ponad 900 takich rachunków" - poinformowano.

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z "Bezpiecznego kredytu 2 proc." (dopłaty do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu) oraz Konta Mieszkaniowego, czyli narzędzia, które ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Oba instrumenty skierowane są do osób, które nie ukończyły 45 lat i chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny bądź planują to w przyszłości.

"Zainteresowanie Programem Pierwsze Mieszkanie utrzymuje się na wysokim poziomie. Widzimy to zarówno w liczbach wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc., jak i liczbie założonych Kont Mieszkaniowych" - wskazała Katarzyna Dziwulska z PKO BP. Według niej pokazuje to, że młodym ludziom szczególnie zależy na zakupie pierwszego domu lub mieszkania, "ponieważ jest to dla nich gwarancja stabilności i bezpieczeństwa".

W ocenie Dziwulskiej Konto Mieszkaniowe to dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć systematycznie oszczędzać na pierwszą własną nieruchomość lub na pierwszą nieruchomość dla swojego dziecka. "Do tej pory średnia wpłata, jaką dokonali klienci na Konta Mieszkaniowe, to 1,9 tys. zł" - przekazała.

Z Konta Mieszkaniowego mogą skorzystać osoby pomiędzy 13. a 45. rokiem życia. Aby w pełni wykorzystać rozwiązanie, należy co miesiąc regularnie wpłacać od 500 zł do 2 tys. zł - zwrócili uwagę eksperci banku. "Jeden miesiąc w roku klient może wykorzystać na +wakacje od oszczędzania+ bez żadnych konsekwencji" - przypomniano.

Jak zaznaczono, najważniejszymi korzyściami z prowadzenia Konta Mieszkaniowego jest możliwość otrzymania premii mieszkaniowej oraz zwolnienie odsetek z podatku dochodowego. Przypomniano, że premia mieszkaniowa przysługuje po trzech latach prowadzenia konta. Jedna osoba może założyć jedno Konto Mieszkaniowe. Maksymalny okres prowadzenia rachunku to 10 lat.

Według informacji na stronie BGK Konto Mieszkaniowe oferują obecnie trzy banki: Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało 13 września, że uzgodnienia z kolejnym bankiem są w trakcie.

Bank PKO BP przypomniał w poniedziałkowej informacji, że od 3 lipca klienci mogą składać wnioski o Bezpieczny kredyt 2 proc., w ramach którego przez 10 lat raty kredytu są pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Z oferty mogą skorzystać osoby przed 45. rokiem życia, które dotychczas nie miały mieszkania lub domu. Dopłatami są objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł (600 tys. w przypadku małżeństw, a także rodziców z co najmniej jednym dzieckiem).

"Od początku udostępnienia możliwości składania wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. w PKO Banku Polskim, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy klienci złożyli prawie 17 tys. wniosków, z czego podpisano ponad 2 tys. umów kredytowych" - podał bank.

