PKO BP: w grudniu inflacja osiągnie szczyt - ok. 8 proc. rdr

W grudniu br. inflacja CPI osiągnie szczyt w okolicy 8 proc. w ujęciu rocznym - szacują analitycy PKO BP. Dodali, że ostatnie korekty cen surowców oraz działania rządu zmniejszają ryzyko przekroczenia "tej psychologicznej bariery".

Według szacunku flash GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. W październiku wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 6,8 proc. rdr i 1,1 proc. mdm.

Jak zwrócili uwagę analitycy PKO BP, inflacja CPI w listopadzie według szacunku flash osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2000 r. "W grudniu br. inflacja CPI wzrośnie wg naszego szacunku do ok. 8 proc. rdr i ten poziom powinien wyznaczyć szczyt" - ocenili.

Odnosząc się do wtorkowych danych GUS, analitycy zaznaczyli, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,3 proc. mdm, "wyraźnie powyżej wzorca sezonowego dla listopada (0,2-0,3 proc.)". "To one są głównym +winowajcą+ nieco silniejszego wzrostu inflacji niż szacowaliśmy" - wskazano. Zdaniem banku to jeszcze nie koniec wzrostu cen żywności. "W grudniu będą one dodatkowo stymulowane przez napływ drogich produktów szklarniowych z zachodniej Europy (m.in. efekt wzrostu cen gazu)" - wskazali.

Ceny nośników energii wzrosły o 2,7 proc. mdm. "To mniej niż w październiku, ale i tak wynik jest imponujący zważywszy, że w listopadzie nie było zmian taryfowych obejmujących większość tej części koszyka" - ocenili analitycy. Według banku oznacza to, że ceny opału mogły wzrosnąć o blisko 20 proc. mdm. "To skutek niedawnych podwyżek cen węgla. Ich spadki na międzynarodowych rynkach sugerują, że w grudniu sytuacja powinna się ustabilizować" - dodali.

Analitycy odnieśli się też do wzrostu o 2,2 proc. mdm ceny paliw, wynikający zarówno ze wzrostu ceny ropy, jak i osłabienia złotego. "Obecny spadek cen ropy, o ile nie odwróci się w a najbliższym czasie, przełoży się na spadek cen paliw, czemu sprzyjać będzie także obniżka, już od grudnia, akcyzy" - ocenili.

Według banku inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w listopadzie do 4,6 proc. rdr z 4,5 proc. w październiku. Sprzyjał temu zarówno wzrost cen usług, jak i problemy po stronie podażowej, które już w październiku doprowadziły do widocznego wzrostu cen mebli i sprzętu RTV/AGD - zauważono. W ocenie analityków inflacja bazowa w najbliższym czasie nie osłabnie - "na koniec roku zbliży się do poziomu 5,0 proc. rdr, a w przyszłym roku prawdopodobnie jeszcze wzrośnie".

Jak szacuje PKO BP, w grudniu inflacja CPI osiągnie szczyt w okolicy 8 proc. rdr. Analitycy nie wykluczają "przebicia tego poziomu". "Głównym źródłem niepewności są ceny żywności, ale ostatnie korekty w cenach surowców oraz działania rządu zmniejszają ryzyko przebicia tej psychologicznej bariery" - stwierdzono.

Zdaniem ekspertów procesy inflacyjne i presja inflacyjna nie ustąpią, ale zostaną przytłumione przez "tarczę antyinflacyjną", "która już w grudniu może minimalnie obniżyć inflację, a w styczniu ma potencjał do jej redukcji nawet o 1,5 pp.".

"Wciąż oczekujemy, że RPP podniesie stopy o 50 pb w grudniu - obawy inflacyjne przeważą nad obawami o pandemię" - podsumowano.

