PKO BP: w kwietniu wzrost produkcji odnotowały branże zorientowane eksportowo

W kwietniu wzrost produkcji ciągle notowały branże zorientowane eksportowo, które zyskują na odblokowaniu łańcuchów wartości dodanej – stwierdzono w komentarzu PKO BP do poniedziałkowych danych GUS.

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 r. spadła o 6,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 14,8 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Jak wskazano w komentarzu ekonomistów PKO BP do danych GUS, tegoroczny kwiecień miał o jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. Dodano, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 3,4 proc. w ujęciu rok do roku oraz o 1,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

"Spadek produkcji w kwietniu nastąpił pomimo ewidentnego ożywienia w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Dane w tym sektorze są utajnione ze względu na tajemnicę statystyczną, jednak szacujemy, że w kwietniu produkcja wzrosła po 6 miesiącach spadków, w tym 3 miesiącach spadków dwucyfrowych, najpewniej związany z przestojem w jednej z rafinerii" - stwierdzono w komentarzu PKO BP.

"W kwietniu wzrost produkcji ciągle notowały branże zorientowane eksportowo, które zyskują na odblokowaniu łańcuchów wartości dodanej - motoryzacja, produkcja maszyn i urządzeń oraz urządzeń energetycznych" - dodano.

Ekonomiści PKO BP ocenili, że we wszystkich tych branżach tempo wzrostu produkcji było jednak słabsze niż w marcu. Dodali, że ich zdaniem w szczególności motoryzacja wydaje się mieć już za sobą okres szybkiego odrabiania przestojów wynikających z braku komponentów.

"W minionym miesiącu najsilniej w ujęciu r/r spadła produkcja dóbr związanych z energią (-14,5 proc.), dóbr konsumpcyjnych trwałych (-13,5 proc.), dóbr zaopatrzeniowych (-10,8 proc.), oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (-5,3 proc.). Zwiększyła się natomiast, o 7,2 proc., produkcja dóbr inwestycyjnych. Słaby popyt konsumpcyjny oraz odwrócenie cyklu zapasów działają ograniczająco na sektor wytwórczy, który jest nadal wspierany przez popyt eksportowy" - wskazano w komentarzu.

GUS podał także dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu, które w kwietniu wzrosły rok do roku o 6,8 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,7 proc.

"Dezinflacja w PPI ma szeroki charakter i zwiastuje analogiczną tendencję w cenach konsumenckich" - ocenili ekonomiści PKO BP.

