PKO BP: w maju należy spodziewać się dalszego wzrostu inflacji

W maju inflacja jeszcze wzrośnie, wyraźnie powyżej 4,5 proc., natomiast od czerwca efekty statystyczne powinny zacząć ją w ograniczonym stopniu stabilizować - oceniają analitycy PKO BP. Jak podał GUS, kwietniowa inflacja wyniosła 4,3 proc. rok do roku.

Zdaniem analityków PKO BO, inflacja będzie się utrzymywać na wysokim poziomie przez długi czas - jej wzrost nie jest przejściowy. W ich ocenie, inflacja przez cały rok utrzyma się w okolicy 4,0 proc., a pod jego koniec może znowu zacząć rosnąć w okolice 5,0 proc.

Bank ocenia jednak, że obecna Rada Polityki Pieniężnej pozostanie niewzruszona. "Spodziewamy się co prawda, że pojawią się wnioski o podwyżkę stóp procentowych, być może już nawet na czerwcowym posiedzeniu, ale zostaną one odrzucone przez gołębią większość" - wskazali analitycy PKO BP.

Według banku, inflacja bazowa, bez żywności i energii, w ujęciu miesięcznym w kwietniu spadła, ale mieliśmy do czynienia ze wzrostem miesiąc do miesiąca) cen mebli, aut, sprzętu AGD/RTV, audio, foto, IT i telekomunikacyjnego oraz wywozu śmieci.

Jak ocenia BKO BP, wzrost cen ropy sugeruje, że również w maju paliwa będą podbijać inflację, przy wciąż niskiej bazie statystycznej. Dodatkowo ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły wyraźnie powyżej wzorca sezonowego. Nadal silnie rosną ceny mąki i pieczywa, oraz mięsa, w szczególności wieprzowiny i drobiu. Wzrosły również ceny owoców - dodał bank.

