PKO BP: w najbliższych miesiącach wyniki przetwórstwa nadal będą bardzo dobre

W najbliższych miesiącach wyniki przetwórstwa nadal będą bardzo dobre - ocenili analitycy PKO BP odnosząc się do podanego we wtorek przez IHS Markit indeksu PMI. Dodali, że producenci są optymistycznie nastawieni do przyszłej produkcji, choć mają coraz więcej obaw.

Jak wynika z opublikowanej we wtorek informacji firmy IHS Markit, indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego w styczniu wyniósł 54,5 pkt. To mniej niż w grudniu, gdy było 56,1 pkt., ale to 19. miesiąc z rzędu, gdy indeks utrzymuje się powyżej poziomu 50 pkt.

Według analityków banku, do niższego odczytu przyczyniło się przede wszystkim spowolnienie wzrostu subindeksów produkcji i nowych zamówień, które łącznie mają aż 50 proc. udziału w indeksie PMI.

Wskazali, że silny wzrost kosztów (w tym cen energii) oraz obawy przed inflacją obniżyły prognozy produkcji na 2022 do najniższego poziomu od 14 miesięcy.

"Producenci pozostają optymistycznie nastawieni do przyszłej produkcji, ale pojawia się coraz więcej obaw" - dodali. Jak ocenili, obserwowana w styczniu poprawa koniunktury w Niemczech sprawia, że w najbliższych miesiącach wyniki przetwórstwa nadal będą jednak bardzo dobre.

Eksperci PKO BP zwrócili uwagę, że w styczniu koniunktura w przetwórstwie nadal była rozgrzana, a presja cenowa narastała. "Firmy w ostatnich miesiącach zwiększają produkcję zarówno ze względu na silny popyt na ich towary jak i ze względu na brak obaw o rynek zbytu (zaległości produkcyjne wzrosły szesnasty miesiąc z rzędu)"

Jak dodali, z drugiej strony rosnące koszty zakupu komponentów i surowców oraz przejściowe trudności w ich dostępności zaburzają ciągłość produkcji i ograniczają tempo jej wzrostu. "To właśnie problemy z zakupem półproduktów przenosiły się na słabsze tempo wzrostu produkcji oraz zamówień. Koszty operacyjne w styczniu rosły najszybciej od połowy 2021, ale firmy jak na razie dość sprawnie przenoszą je na ceny wyrobów gotowych" - wyjaśnili.

Według ekspertów PKO BP, polscy przetwórcy zaczęli przejmować miejsce Azji w europejskich łańcuchach dostaw. Po raz drugi z rzędu (choć nieznacznie) wzrosły zamówienia eksportowe, pomimo osłabienia globalnej koniunktury handlowej. "Według ankietowanych menedżerów logistyki może to wynikać z rosnącej popularności nearshoringu. Europejskie firmy coraz częściej wybierają polskich dostawców zamiast azjatyckich. Na rzecz krajowych dostawców przemawiają wysokie koszty transportu towarów z portów azjatyckich do Europy oraz stale wydłużające się czasy dostaw (wg respondentów szczególnie silnie dotyczy to dostaw z Chin)" - zaznaczyli.

Jak ocenili, problemy podażowe w dalszym ciągu skłaniają firmy do gromadzenia zapasów. "Zapasy środków produkcji wzrosły w styczniu dziesiąty miesiąc z rzędu, a firmy zwiększały je w każdym momencie, w którym było to możliwe" - podali.

Przypomnieli, że w 3 kw. 2021 wkład zapasów do PKB wynosił już 3,7pp, a w 4 kw. 2021 - bazując na opublikowanych wczoraj danych za cały rok - jeszcze wzrósł.

Według analityków banku, zaległości produkcyjne oraz mocny popyt skłaniają firmy do zwiększania zatrudnienia - odpowiedni subindeks w styczniu wzrósł najszybciej od sześciu miesięcy. "Ze względu na napięty rynek pracy i coraz mniejszą dostępność wykwalifikowanych pracowników stają się oni coraz cenniejszym aktywem" - wskazali

