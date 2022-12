Deficyt na rachunku obrotów bieżących spadł do 549 mln euro wobec 1,561 mld euro we wrześniu, co wynikało z sezonowego napływu środków unijnych w ramach rachunku dochodów pierwotnych - wskazali w komentarzu ekonomiści PKO BP. W październiku bilans płatniczy ponownie pozytywnie zaskoczył - dodali.

Narodowy Bank Polski podał w środę, że saldo rachunku bieżącego w październiku było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł.

"W październiku bilans płatniczy ponownie pozytywnie zaskoczył. Deficyt na rachunku obrotów bieżących spadł do 549 mln euro wobec 1,561 mld euro we wrześniu, co wynikało z sezonowego napływu środków unijnych w ramach rachunku dochodów pierwotnych. Dane były też lepsze od oczekiwań" - wskazali w środowym komentarzu ekonomiści z Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKP BP.

Jak wskazało PKO BP, w ujęciu 12-miesięcznym nastąpiło pogłębienie deficytu bieżącego do 3,9 proc. PKB z 3,7 proc. PKB po wrześniu. "Przyczyniło się do tego pogłębienie deficytu towarowego (do 4 proc. PKB z 3,9 proc. po wrześniu), większy niż przed miesiącem deficyt dochodów pierwotnych (-4,7 proc. PKB) i wtórnych (-0,3 proc. PKB)" - zauważyli ekonomiści. Ich zdaniem w przeciwnym kierunku działała rekordowo wysoka nadwyżka w handlu usługami, która stanowiła 5 proc. PKB.

Według ekonomistów od kilku miesięcy obserwowany jest stopniowy spadek dynamiki importu oraz utrzymywanie się tempa wzrostu eksportu na relatywnie wysokim poziomie. Jak dodali, w październiku import towarów zwiększył się o 24,6 proc. r/r, a eksport wzrósł o 23,7 proc. r/r. "W obu przypadkach dynamiki były wyższe od oczekiwań. Wysokie tempo wzrostu eksportu utrzymywane jest dzięki odblokowaniu łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej oraz solidnej dynamice eksportu żywności" - wskazali.

W przypadku importu - jak dodali - hamowanie wynika głównie z mniejszych zakupów towarów zaopatrzeniowych, przy wysokiej nominalnej dynamice importu węgla i ropy naftowej.

"Deficyt w Polsce jest niższy niż w Czechach i na Węgrzech i jest z nadwyżką finansowany przez napływ FDI (foreign direct investment, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne - PAP). Ten rodzaj finansowania uważany jest za bardziej stabilny od portfelowego. Polska jest przy tym jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla przenoszenia inwestycji" - przekazało PKO BP.

Według banku "istnieją solidne podstawy do poprawy równowagi zewnętrznej w średnim terminie". "Napływ FDI będzie wpierał eksport, a import wyhamuje dzięki odwróceniu cyklu zapasów. Oczekiwany napływ funduszy strukturalnych i KPO powinien jeszcze poprawić strukturę finansowania" - wskazali ekonomiści.

Z danych NBP wynika, że w październiku 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 137,9 mld zł, co oznacza wzrost o 31,3 mld zł (tj. o 29,4 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2021 r. zwiększyła się o 34,7 mld zł (tj. o 30,4 proc.) i osiągnęła poziom 148,8 mld zł. Jak wskazał NBP, obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych.

