PKO BP: w przemyśle po pandemii utrzymuje się silny trend wzrostowy

Dane o wzroście produkcji przemysłowej w grudniu pokazują, że w przemyśle panuje bardzo silny trend wzrostowy, mimo niekorzystnego otoczenia gospodarki – wynika z komentarzy banku PKO BP do piątkowych danych GUS.

GUS podał w piątek, że produkcja przemysłowa w grudniu 2021 r. wzrosła o 16,7 proc. w stosunku do grudnia 2020 r., a w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9 proc.

Jak przyznali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do danych GUS, dane okazały się lepsze od ich oczekiwań (prognoza mówiła o wzroście o 14,8 proc.) oraz od prognoz rynkowych (konsensus mówił o wzroście o 13 proc.).

"Wzrost produkcji w samym przetwórstwie wyniósł 13,9 proc. r/r (po 13 proc. r/r w listopadzie) potwierdzając, że w przemyśle po pandemii utrzymuje się bardzo silny trend wzrostowy, mimo niekorzystnego otoczenia zagranicznego gospodarki. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost produkcji w przemyśle wyniósł 13,7 proc. r/r, co oznacza, że poziom produkcji jest prawie o 17 proc. wyższy niż przed rozpoczęciem pandemii" - stwierdzono w komentarzu banku PKO BP.

Ekonomiści banku zwrócili uwagę, że produkcja wzrosła w 31 z 34 działów przemysłu.

"Największy wkład do dynamiki miały: produkcja wyrobów z metali, przemysł chemiczny, spożywczy i motoryzacja. Ta ostatnia odnotowała dwucyfrowy wzrost (12,5 proc. r/r) sygnalizując odwrócenie negatywnych tendencji w globalnych łańcuchach produkcji. Kolejny raz mocno wzrosła produkcja w energetyce (o 54,2 proc. r/r), przyczyniając się, razem z motoryzacją, do dalszego wzrostu dynamiki produkcji w grudniu. Dane potwierdzają także, że krajowe przetwórstwo przeszło przez okres spowolnienia w Niemczech suchą stopą" - ocenili analitycy PKO BP.

W swoim komentarzu wskazali, że produkcja budowlana wzrosła w grudniu o 3,1 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 12,7 proc. w listopadzie, co - według ekonomistów PKO BP - spowodowane zostało warunkami pogodowymi.

Jak wskazali analitycy, inflacja PPI w listopadzie wzrosła do 14,2 proc. w stosunku do 13,2 proc. w listopadzie, a więc dane również okazały się wyższe od prognoz (PKO BP - 13,7 proc. r/r; konsensus - 13,5 proc.).

"W strukturze wzrostu cen producenta widać, że szok na cenach paliw zaczyna wygasać, a dynamika cen w tej kategorii obniża się. Miara inflacji +bazowej+ PPI wskazuje, że jeżeli nie będzie kolejnych szoków surowcowych, to presja na wzrost cen towarów detalicznych może być na wyczerpaniu" - podano w komentarzu banku.

Według ekonomistów PKO BP, dane są neutralne dla RPP i wpisują się w scenariusz dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

"Nie sądzimy, aby w lutym RPP zdecydowała się wstrzymać z kolejną podwyżką z powodu piątej fali pandemii. Naszym zdaniem cykl podwyżek stóp będzie kontynuowany" - stwierdzili analitycy PKO BP.

