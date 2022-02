PKO BP: wcześniejszy koniec programu skupu aktywów w strefie euro

Rosnąca presja na EBC po kolejnych wysokich odczytach inflacyjnych za styczeń/luty może sprawić, że władze monetarne strefy euro ogłoszą koniec programu skupu aktywów wcześniej niż do tej pory wskazywano - ocenili analitycy PKO BP.

Jak wskazali, EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa: 0,00proc., kredytowa: 0,25 proc., depozytowa: -0,50 proc.) "W komunikacie po posiedzeniu EBC ocenił, że bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego jest nadal zrównoważony (ustępująca pandemia po jednej stronie, ale napięcia geopolityczne i ograniczenia podażowe po drugiej stronie). Bilans ryzyka dla inflacji przesunął się w górę z powodu cen energii, w szczególności w krótkim okresie" - podali za EBC.

Jak ocenili, próba utrzymania gołębiego przekazu, warunkowe stwierdzenia co do możliwości podniesienia stóp procentowych i polityka komunikacyjna polegająca na pozostawieniu sobie wszystkich opcji w grze w pierwszej reakcji rynku umocniły jednak euro wobec dolara i przesunęły w górę rynkowe stopy procentowe w euro.

Podkreślili, że wynik posiedzenia EBC nie zmienia ich scenariusza stóp procentowych w strefie euro na ten rok. "Rosnąca presja na EBC po kolejnych wysokich odczytach inflacyjnych za styczeń/luty może sprawić, że władze monetarne strefy euro ogłoszą koniec programu skupu aktywów wcześniej niż do tej pory wskazywano. Decyzję w tej sprawie EBC podejmie zapewne w marcu" - wskazali.

Przypomnieli, że w trakcie konferencji prasowej prezes EBC Ch. Lagarde wyraźnie sugerowała, że pełna ocena procesów inflacyjnych będzie mieć miejsce na posiedzeniu w marcu, gdy opublikowana zostanie nowa projekcja inflacyjna. "Przyznała, że EBC jest coraz bliżej osiągnięcia celów swojej polityki (a więc spełnienia warunków do podwyżek stóp), ale jednocześnie odrzucała spekulacje, że powinny one nastąpić szybko. Porównując ponad 5-procentową inflację w Wlk. Brytanii (gdzie Bank Anglii dziś podniósł stopy procentowe) i w strefie euro stwierdziła, że sytuacja na rynku pracy w obu gospodarkach jest diametralnie inna. "Z brakami podaży pracy w Wlk. Brytanii kontrastuje wciąż wysokie bezrobocie w części państw strefy euro (por. wykres poniżej). Porównując sytuację Fed z EBC Ch. Lagarde stwierdziła, że w USA stymulacja fiskalna była znacznie silniejsza. Oczekiwania rynkowe co do perspektyw inflacji w strefie euro są +ustabilizowane blisko celu EBC+" - dodali analitycy PKO BP, cytując szefową EBC.

