PKO BP wprowadza nową ofertę skierowaną do polskich rodzin

PKO Konto za Zero Rodzina 500+ to nowy element oferty banku skierowany bezpośrednio do polskich rodzin – poinformował w piątek PKO Bank Polski.

Jak przekazał bank, od 1 lipca wprowadza oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym - do 6 proc. w skali roku oraz rusza z kontem PKO Konto za Zero Rodzina 500+.

"PKO Konto za Zero Rodzina 500+ to atrakcyjny element oferty PKO Banku Polskiego skierowany bezpośrednio do polskich rodzin" - stwierdziła prezes PKO BP Iwona Duda. Dodała, że rodzice dzieci, którzy "zdecydują się na powiązanie rachunku z wypłatami świadczeń z programu 500+ i spełnią proste kryteria mogą korzystać z niego bez opłat". Wskazała też na ofertę związaną z Pierwszym Kontem Oszczędnościowym, w ramach której oprocentowanie w skali roku wynosi do 6 proc.

Jak poinformował bank, PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+ to rachunek dla jednej lub dwóch osób od 18. roku życia, na które będą przekazywane świadczenia Rodzina 500+. Rachunek ten może być kontem wspólnym np. dla rodziców dzieci, na które wypłacane jest świadczenie. Kontem można zarządzać w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO, w którym dostępny jest również wniosek o świadczenie Rodzina 500+.

Dodano, że Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być otwarte dla dzieci do 18. roku życia, a warunkiem jest posiadanie lub otwarcie: PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego.

Od 1 lipca bank podwyższył też oprocentowanie na rachunku PKO Konto Dziecka do 3 proc. (jeśli na koncie jest nie więcej niż 2,5 tys. zł) oraz do 1 proc. dla salda powyżej tej kwoty. Konto jest bezpłatne i przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia.

Przypomniano, że to kolejne oferty proponowane obecnym i przyszłym klientom PKO BP w ostatnim czasie - obok Lokaty mobilnej i Lokaty 60+ oprocentowanych stawką 5,75 proc. w stosunku rocznym, podobnie jak lokata dla nowych klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej oraz nowego programu inwestycyjnego - Autolokacja III, który opiera się na lokacie 6-miesięcznej oprocentowanej stałą stopą procentową w wysokości 6,5 proc. w stosunku rocznym.

Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. Premier pytany we wtorek o to, w jaki sposób chce skłonić banki do podniesienia oprocentowania depozytów, odparł: "Poprzez perswazję". Natomiast w środę szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP. "Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc." - wyjaśnił.

