PKO BP: wymiana hrywien możliwa w 52 oddziałach banku

Od piątku obywatele Ukrainy będą mogli wymienić do 10 tys. hrywien na osobę w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego – poinformował bank w środę. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO BP.

Od piątku będzie można wymienić do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat.

Jak wyjaśniono w komunikacie banku, mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy, a PKO Bank Polski zajmie się operacyjnie realizacją skupu hrywien.

PKO BP wyjaśnił, że w każdym z oddziałów wydzielone będą specjalne, dodatkowe stanowiska, których obsada zajmuje się wyłącznie wymianą waluty.

Od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego, w planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny



Jak wyjaśniono w komunikacie banku, mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy, a PKO Bank Polski zajmie się operacyjnie realizacją skupu hrywien, które następnie zostaną odkupione przez NBP. Wymiana dotyczy wyłącznie banknotów o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. W pierwszym etapie jest to możliwe w 52 oddziałach banku, w drugim etapie będzie taka możliwość w kolejnych 48 oddziałach.

"Oddziały PKO Banku Polskiego będą tym miejscem, gdzie obywatele Ukrainy będą mogli w łatwy sposób wymienić ukraińską walutę. Uruchomienie programu wymiany walutowej to dla nich konkretna pomoc w tym trudnym czasie" - powiedziała cytowana w informacji prasowej banku prezes PKO BP Iwona Duda.

"Wielu przedstawicieli dzielnego Narodu Ukraińskiego, uciekając przed zbrodniczą agresją wojenną trafiło do Polski. Często, mają oni ze sobą tylko hrywny (zabrane w pośpiechu), których do tej pory nie mogli wymienić na złotego. Od pierwszego dnia wojny pracowaliśmy w NBP, razem z naszymi przyjaciółmi z Narodowego Banku Ukrainy, nad rozwiązaniem tego problemu. Ważne, aby bohaterscy obrońcy Ukrainy wiedzieli, że dbamy o ich rodziny. Bardzo się cieszę z uregulowania tej ważnej dla uchodźców kwestii" - napisano w komunikacie przytaczającym słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W komunikacie podano, że jedna osoba może dokonać wymiany więcej niż raz, ale łącznie wartość wymiany nie może przekroczyć 10 tys. hrywien. Wymiany mogą dokonać osobiście tylko ci obywatele , które ukończyły 18 lat. Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego.

Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. W celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy.

PKO BP wyjaśnił, że w każdym z oddziałów wydzielone będą specjalne, dodatkowe stanowiska, których obsada zajmuje się wyłącznie wymianą hrywien, co ma pozwolić na niezakłóconą obsługę normalnego ruchu klientów. W komunikacie dodano, że pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

