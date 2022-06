PKO BP: wymiana hrywien przebiega sprawnie

Wymiana hrywien na polskie złote przez obywateli Ukrainy przebiega bardzo sprawnie - oceniła w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego prezes PKO BP Iwona Duda. Dodała, że obecnie można to zrobić w 100 oddziałach PKO BP.

"Jesteśmy jedynym bankiem który dokonuje wymiany hrywien i rzeczywiście idzie to bardzo sprawnie, według wzorca, który zaproponował NBP" - powiedziała Duda.

"Po naszej stronie, organizacyjnie, bardzo dobrze udało nam się to przeprowadzić. Najpierw była pewna część oddziałów wytypowana do tego typu usług, natomiast później rozszerzyliśmy to na 100 oddziałów" - dodała.

Powiedziała też, że wielu uchodźców z Ukrainy skorzystało z oferty PKO BP zakładając tam konto, dzięki czemu - po otrzymaniu numeru PESEL - świadczenia z ZUS-u są przekazywane na te konta.

Prezes PKO BP przypomniała, że bank zaangażował się też w wiele inicjatyw pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Zaproponował im m.in. specjalne konto bez opłat, a dla przedsiębiorców ukraińskich oferuje specjalne warunki dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wymiana hrywien na polskie złote w gotówce możliwa jest od 25 marca. Operacje skupu są prowadzone w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego. Od operacji skupu nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje.

Maksymalna łączna wartości banknotów podlegających wymianie przez jednego obywatela Ukrainy wynosi 10 tys. hrywien. Kurs skupu ustalany jest przez Narodowy Bank Ukrainy i obecnie wynosi 0,13 zł za hrywnę.

Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną odkupione przez Narodowy Bank Polski, który z kolei po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. W ramach tej operacji, zarówno PKO Bank Polski, jak i Narodowy Bank Polski, zastosują ten sam kurs, nie czerpiąc tym samym korzyści z tytułu wymiany hrywien na złote.

Na podstawie zawartego porozumienia ustalono łączny limit wartości skupionych w oddziałach PKO Banku Polskiego banknotów do kwoty 10 mld hrywien.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl