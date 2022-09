PKO BP: wymiana hrywien tylko do 9 września

Piątek będzie ostatnim dniem wymiany hrywien ukraińskich na polskie złote w oddziałach PKO BP - poinformował we wtorek bank. Dotąd w jego placówkach dokonano ponad 98 tys. transakcji wymiany tej waluty, o wartości 697 mln UAH - dodano.

Jak zaznaczono we wtorkowym komunikacie banku, pełnoletni obywatele Ukrainy mogą wymieniać hrywny na walutę polską w oddziałach PKO Banku Polskiego od 25 marca do 9 września. "Jedna osoba może wymienić do 10 tys. hrywien - w jednej lub wielu transakcjach w ramach przyznanego limitu. Dotychczas przeprowadzono w sumie ponad 98 tys. takich transakcji w 100 oddziałach banku" - wskazano. Dodano, że dotąd skupiono prawie 697 mln UAH.

Przypomniano, że mechanizm wymiany ukraińskiej waluty to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy przy wsparciu PKO Banku Polskiego. "Decyzja o zakończeniu skupu hrywien została podjęta w porozumieniu z NBU, ponieważ program spełnił postawione przed nim cele, zapewniając uchodźcom z Ukrainy dostęp do ich własnych środków" - wyjaśniono.

"Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę PKO Bank Polski angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym. W tym czasie skupiliśmy się na konkretnych działaniach: dopasowaliśmy ofertę produktową, stworzyliśmy dodatkowe stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy m.in. na PGE Narodowym, zaangażowaliśmy się w pomoc charytatywną i we współpracy z NBP umożliwiliśmy osobom uciekającym przed wojną wymianę przywiezionej gotówki" - powiedział, cytowany we wtorkowej informacji wiceprezes PKO BP Paweł Gruza.

W ramach wymiany przyjmowane są banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi wylegitymować się ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 r., w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym, ukraińskim paszportem zagranicznym lub przedstawić dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL i wskazujący na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument - przypomniano.

W poniedziałek informację o zakończeniu 9 września br. programu wymiany hrywien na złote podał Narodowy Bank Polski.

