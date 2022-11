PKO BP: wzrost PKB w ujęciu rocznym w III kwartale najpewniej spowolnił do 3,3 proc.

Wzrost PKB w ujęciu rocznym w III kwartale 2022 r. najpewniej spowolnił do 3,3 proc. z 5,8 proc. w II kwartale – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Dodał, że w całym roku 2022 spodziewany jest wzrost PKB na poziomie 4,4 proc.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB za III kwartał 2022 r.

"Wzrost PKB w ujęciu rocznym w III kw. 2022 r. najpewniej spowolnił do 3,3 proc. z 5,8 proc. w II kw." - powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Dodał, że dostępne dane z III kw. 2022 r. wskazują na hamowanie aktywności gospodarczej.

"Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,3 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 11,3 proc. w II kw. 2022 r., a sprzedaż detaliczna wyhamowała do 3,5 proc. licząc rok do roku, z 9,0 proc. w kwartale poprzednim. Hamowanie o mniejszej skali występowało również w sprzedaży hurtowej" - dodał.

Stwierdził także, że o tym, czy będziemy mieli w Polsce recesję techniczną - czyli dwa kolejne kwartały spadku PKB, liczonego kwartał do kwartału - mogą zdecydować zapasy.

"Dużo zależy od tego, jak bardzo zmieniła się, będąca zazwyczaj w cieniu pozostałych składowa PKB, czyli zmiana zapasów, a ten czynnik jest trudny do prognozowania" - powiedział Kamil Pastor. Jego zdaniem "istnieje potencjał na niespodzianki w danych".

Przypomniał, że wtorkowe dane GUS będą obejmować tylko dane zagregowane, a na szczegółowe informacje statystyczne o sytuacji gospodarczej trzeba będzie poczekać do końca listopada.

"Szacujemy, że dynamika konsumpcji w III kw. 2022 r. wyhamowała do 1,6 proc. r/r z 6,4 proc. r/r w II kw., podobnie jak inwestycje (do 4,2 proc. r/r w stosunku do 7,1 proc. w II kw). Pozytywnie zaskoczyć może natomiast eksport netto za sprawą mocnych wyników zorientowanego eksportowo przemysłu (m.in. motoryzacji). W całym roku 2022 spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 4,4 proc." - powiedział ekonomista PKO BP.

