PKO BP: wzrosty w kredytach dla firm wiążą się z odbudową zapasów przed luzowaniem restrykcji

Wyraźne wzrosty odnotowano w przypadku kredytów dla firm, co było związane w szczególności z solidnym odbiciem kredytów bieżących (1,8 proc. m/m). Wiążemy to z odbudową zapasów przed luzowaniem restrykcji – napisali ekonomiści PKO BP w komentarzu do wtorkowych danych o podaży pieniądza.

We wtorek NBP opublikował dane o podaży pieniądza. Według nich na koniec kwietnia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 860,0 mld zł i była o 2,5 mld zł niższa niż na koniec marca 2021 r.

"Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w kwietniu spowolniło do 11,2 proc. r/r (vs 14,4 proc. r/r w marcu; PKO: 12,7 proc. r/r; konsensus: 12,4 proc. r/r). W danych widoczne są efekty wysokiej bazy z ubiegłego roku, które zepchnęły w dół m.in. dynamiki gotówki i depozytów bieżących gosp. domowych (tu w ujęciu nominalnym wciąż notowane były wzrosty)" - napisano w komentarzu PKO BP do danych banku centralnego.

W komentarzu zwrócono uwagę na dane dotyczące depozytów firm.

"Spadły depozyty przedsiębiorstw, w szczególności 10+ (-2,4 proc. m/m, najbardziej w trakcie pandemii), spychając roczne tempo wzrostu do 15,2 proc. z 19,5 proc. r/r po marcu (skorygowane o kurs). Może to sugerować, że firmy zaczynały wykorzystywać swoją poduszkę płynnościową w oczekiwaniu na otwarcie gospodarki" - napisano w komentarzu PKO BP.

Ekonomiści PKO BP wskazali też na dane o kredytach dla firm.

"Wyraźne wzrosty odnotowano w przypadku kredytów dla firm, co związane było w szczególności z solidnym odbiciem kredytów bieżących (1,8 proc. m/m). Wiążemy to z odbudową zapasów przed luzowaniem restrykcji. Niska baza wypchnie kredyty dla firm (r/r) powyżej zera, ale ich solidne odbicie będzie musiało poczekać na ożywienie w inwestycjach" - napisano w komentarzu.

Maleje także tempo spadku kredytów konsumpcyjnych - zwrócili uwagę ekonomiści PKO BP.

"Stabilizacja (m/m) kredytów konsumpcyjnych przyniosła ograniczenie skali ich rocznego spadku (-1,3 proc. r/r vs -2,7 proc. w marcu). W kolejnych miesiącach otwarcie gospodarki powinno przynieść zauważalne odbicie w tej kategorii. Szybko rosną złotowe kredyty hipoteczne (drugi miesiąc 1,0 proc. m/m, ostatnio takie tempo notowano pod koniec 2019). Ich roczna dynamika (9,7 proc. r/r w kwietniu, skorygowana o kurs) już niedługo powinna powędrować powyżej 10 proc." - napisano w komentarzu PKO BP.

