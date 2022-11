PKO BP z niższą stratą niż zakładano

Strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał straty na poziomie 358,8 mln zł.

Strata netto PKO BP w III kwartale 2022 wyniosła 237 mln zł

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 202 mln zł do 445 mln zł.

Po III kwartałach 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł do 1.601 mln zł z 3.671 mln zł rok wcześniej.

Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł.

Bank podał, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

Wyniki banku obciążyły także inne zdarzenia. PKO BP przekazało na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pierwszą część wpłaty w wysokości 85,8 mln zł oraz utworzyło rezerwę na drugą cześć wpłaty na ten fundusz w wysokości 214 mln zł.

Bank w III kwartale 2022 roku dokonał kolejnej wpłaty na rzecz funduszu pomocowego, zarządzanego przez SOBK, w wysokości 84 mln zł.

W III kwartale 2022 roku grupa utworzyła także rezerwę w wysokości 48 mln zł, na zwrot klientom pobranych środków z tytułu podwyższenia marży o 0,9 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki.

Bank nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne dot. mieszkaniowych kredytów CHF, co było oczekiwane przez rynek.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 816 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 829,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 767 - 893 mln zł). Wskutek wakacji kredytowych wynik odsetkowy spadł 67 proc. rdr i 78 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł 1.282 mln zł i i także był zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.258,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.245 mln zł do 1.276 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 14 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2022 roku 460 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 4 proc. wyższych odpisów na poziomie 477 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 419 mln zł do 509 mln zł.

