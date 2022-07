PKO BP: z wakacji kredytowych skorzystało 20 proc. uprawnionych klientów

20 proc. klientów PKO BP mających kredyt hipoteczny w złotych skorzystało z wakacji kredytowych - poinformował PAP w sobotę bank. Zachęca swoich klientów do korzystania w pierwszej kolejności z bankowości elektronicznej.

Klienci banków mogą od piątku składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Jak poinformował PAP w sobotę PKO BP, "od momentu udostępnienia uprawnionym klientom możliwości składania wniosków o wakacje kredytowe, z tej formy wsparcia skorzystało ponad 20 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny w złotych polskich".

"Stan ten uwzględnia czas do momentu zamknięcia naszych oddziałów na terenie całego kraju w dniu dzisiejszym. Warto zaznaczyć, że w zdecydowanej części były to jednak wnioski składane za pośrednictwem naszego serwisu transakcyjnego iPKO" - zaznaczył bank w sobotniej informacji.

Ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków o wakacje kredytowe oddziały PKO BP w piątek pracowały dłużej, do godz. 19.00, a w sobotę, 30 lipca były otwarte w godz. 9.00-12.00.

W piątek wieczorem PKO BP informował PAP, że kanałach zdalnych i oddziałach obsłużył 12 proc. uprawnionych klientów do składania wniosków o wakacje kredytowe.

Bank w sobotniej informacji dla PAP poinformował, że wniosek złożony w serwisie transakcyjnym iPKO trafia do banku od razu, "dzięki czemu można go złożyć nawet w dniu pobrania raty". PKO BP zachęca do korzystania w pierwszej kolejności z bankowości elektronicznej.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce. PKO BP ma aktywa o wartości ok. 418 mld zł. W 2021 r. bank wypracował 4,9 mld zł zysku. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych.

