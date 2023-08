PKO BP: zaczyna się poprawiać sytuacja finansowa konsumentów

Sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać; znajduje to odzwierciedlenie we wzrostach wskaźników koniunktury konsumenckiej - ocenili analitycy PKO BP odnosząc się do wtorkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,0 proc. W porównaniu z czerwcem 2023 r. zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 1,9 proc. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. sprzedaż zmalała rok do roku o 5,4 proc.

"Sprzedaż detaliczna w lipcu obniżyła się realnie o 4,0 proc. r/r (...). Tym samym spadek sprzedaży hamował już trzeci miesiąc z rzędu i to pomimo lipcowego spadku płac w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu realnym (-0,3 proc. r/r)" - wskazali analitycy PKO BP we wtorkowym komentarzu.

Ich zdaniem, spadek sprzedaży w ujęciu r/r "miał charakter dość powszechny i był obserwowany we wszystkich kategoriach publikowanych przez GUS z wyłączeniem pojazdów samochodowych (+3,8 proc. r/r)". Jak dodano, podobnie jak w czerwcu najsilniej obniżała się sprzedaż prasy i książek (-13,6 proc. r/r), a także mebli, rtv i agd (- 11,6 proc. r/r), czyli towarów, które są relatywnie bardziej podatne na ograniczanie wydatków w przypadku dekoniunktury.

Jak wskazali analitycy banku, trzeci miesiąc z rzędu niższa niż przed rokiem była sprzedaż odzieży i obuwia (-4,8 proc. r/r), a spadek (szczególnie w sklepach stacjonarnych) "był głębszy niż w czerwcu".

"Jednocześnie konsumenci częściej dokonywali zakupów przez Internet. W lipcu udział sprzedaży detalicznej przez Internet w sprzedaży ogółem minimalnie wzrósł (do 7,9 proc. z 7,7 proc. w czerwcu), m.in. dzięki wzrostowi w grupie tekstylia, odzież i obuwie" - podano.

Według PKO BP, "napływające dane pokazują, że sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać, co znajduje również odzwierciedlenie we wzrostach wskaźników koniunktury konsumenckiej".

"Wraz z oczekiwaną dalszą dezinflacją, a w konsekwencji również przyspieszeniem realnego wzrostu płac, perspektywa wzrostu realnej sprzedaży - a co za tym idzie również konsumpcji - staje się coraz bliższa. Jednocześnie dane kartowe wciąż wskazują na dywergencję pomiędzy sprzedażą detaliczną, a wydatkami na usługi" - ocenili analitycy PKO BP. Jak podkreślili, jednak lipcowe przyspieszenie m/m wydatków na usługi może sygnalizować poprawę również w tym obszarze.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl