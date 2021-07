PKO BP zawarł z Krakowem umowę ws. emisji obligacji wartych 620 mln zł

PKO Bank Polski zawarł w piątek z miastem Kraków umowę ws. zorganizowania emisji obligacji wartych 620 mln zł - podał bank. Podkreślił, że to największa emisja obligacji komunalnych w historii PKO BP.

Jak dodano, będzie to 27. emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO BP, w tym druga dla Krakowa. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje pozwolą miastu sfinansować m.in. budowę linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowę stacji kolejowej SKA "Kraków-Swoszowice" wraz z budową parkingu typu park & ride oraz szeregu innych przedsięwzięć inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Miasta - przekazano.

"To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych, od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów, którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych" - podkreślił, cytowany w informacji, wiceprezes PKO BP Marcin Eckert.

W umowie bank zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji związanej z procesem emisji obligacji oraz do nabycia obligacji emitowanych przez Kraków. Tegoroczna emisja obligacji Krakowa, podobnie jak poprzednie, zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: seria A21 o wartości 300 mln zł, seria B21 o wartości 300 mln zł i seria C21 o wartości 20 mln zł.

Zdaniem banku ten rok może okazać się rekordowym pod względem sumy emisji obligacji komunalnych prowadzonych przez PKO BP. W czerwcu do emitentów obligacji komunalnych z PKO BP dołączyła Piła z dwoma emisjami na łączną sumę 79 mln zł oraz Słupsk (53 mln zł).

Udział PKO Banku Polskiego w rynku obligacji komunalnych mierzony wartością zadłużenia wynosi prawie 40 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl