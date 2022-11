PKO BP został zwolniony z obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na kredyty frankowe

Komisja Nadzoru Finansowego zwolniła bank PKO BP z utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na kredyty frankowe – podał bank w poniedziałkowym komunikacie.

"7 listopada 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (…), w której KNF stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa" - podał bank PKO BP w poniedziałkowym komunikacie.

Bank przypomniał, że do chwili otrzymania tej decyzji był zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, "w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,12 p.p., który składał się co najmniej w 75 proc. z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,09 p.p.)".

PKO BP dodał, że decyzja KNF jest ostateczna i natychmiastowa.

