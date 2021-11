PKO BP zwiększa zysk o ponad 80 proc. i wyprzedza wynik sprzed pandemii

PKO BP dołączył do grona banków, które pandemiczny dołek mają już za sobą. Po trzech kwartałach 2021 roku może się pochwalić zyskiem netto w wysokości 2,7 mld zł – nie tylko większym o ponad 80 proc. większym niż rok wcześniej, ale także wyższym niż po trzech kwartałach 2019 r. - ostatniego przedpandemicznego roku.

Frankowicze w natarciu

Ugody działają

Będzie nowa strategia

PKO BP poinformował również, że na 30 września 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 10 815 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2020 roku: 5 372) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3 264 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 1 404 mln zł), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym liczba umów kredytowych wynosi 72.- Do końca trzeciego kwartału 2021 roku w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 122 prawomocne orzeczenia (w tym 80 orzeczeń po 3 października 2019 roku). 62 z tych orzeczeń (w tym w 24 orzeczenia wydane po 3 października 2019 roku) jest dla banku korzystnych. Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń niekorzystnych dla banku - czytamy również w raporcie.Jak poinformował podczas konferencji wiceprezes Piotr Mazur liczba pozwów w sprawie tzw. kredytów frankowych spada. - Od maja obserwujemy systematyczny spadek liczby pozwów. Klienci czekali na to otwarcie, zrobiliśmy to i w tej chwili jest to bardziej atrakcyjna forma dla klientów - wszystkie koszty operacyjne bierze na siebie bank, a klient ma możliwość zdjęcia z siebie ryzyka walutowego - stwierdził.- Bank jest zadowolony z efektów rozpoczętego programu ugód, ale ocenia, że po podwyżce stóp procentowych skłonność klientów do ich zawierania może być niższa niż wynikało to z przeprowadzonej wcześniej ankiety - dodał. Wspomniana ankieta wskazywała, że 70 proc. klientów jest za rozwiązaniem zaproponowanym przez KNF i chętnie z ugód skorzysta, 25 proc. potrzebuje dodatkowych informacji, a 5 proc. jest sceptyczna wobec tej propozycji.- Mamy ponad 12,5 tys. wniosków o mediację, ponad 500 jest zakończonych pozytywnie i tylko 36 klientów nie zdecydowało się - podkreślił Piotr Mazur.Bank z optymizmem patrzy na przyszły rok i zamierza korzystać na oczekiwanym gospodarczym ożywieniu. - Makro będzie bardzo wpierać nasze wyniki. Zakładamy podobną dynamikę kredytów hipotecznych, dwucyfrową, około 12 proc., w przyszłym roku, zakładamy lepszą dynamikę kredytów konsumpcyjnych na poziomie 7,3 proc. Zakładamy, że utrzyma się wyższy apetyt na kredyt korporacyjny. To są warunki, które powinny przełożyć się na lepsze wyniki - przekonywał wiceprezes Bartosz Drabikowski.Kierująca obecnie bankiem wiceprezes Iwona Duda zapowiedziała również, że PKO BP w najbliższym czasie rozpocznie prace nad budową nowej, trzyletniej strategii banku. Cele wyznaczone w poprzedniej- do 2022 roku albo są bliskie realizacji – jak w przypadku zysku neto, albo już wręcz zrealizowane – m.in. osiągnięto już założony w strategii wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) 12 proc. – po trzech kwartałach wyniósł on 12,1 proc.- W najbliższym czasie będziemy planowali przystąpić do budowy nowej strategii, która uwzględni wszystkie zmieniające się okoliczności, zarówno nowe potrzeby naszych klientów, to, co zmieniła pandemia - czyli jeszcze szybszy proces digitalizacji, automatyzacji pewnych procesów - ale również wnioski, które nasuwają się z okresu działania w pandemii. Nad tym planujemy rozpocząć prace w najbliższym czasie - powiedziała Iwona Duda podczas konferencji wynikowej, podkreślając, że będzie nie będzie to jedynie modyfikacja dotychczasowej strategii, a całkiem nowy plan rozwoju.