PKO: inflacja CPI do końca 2021 r. pozostanie w okolicach 4,5 proc. r: r

Inflacja CPI do końca 2021 r. pozostanie w okolicach/powyżej poziomu 4,5 proc. r/r. Wyższe odczyty mogą być odnotowane w szczególności w wakacje - ocenili w opublikowanej w środę analizie specjaliści banku PKO BP.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 4,4 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc.

PKO BP szacował, że ceny konsumpcyjne w czerwcu wzrosną o 4,6 proc. wobec konsensusu 4,5 proc. r/r. Jak zauważono w analizie, to pierwszy spadek inflacji od lutego, kiedy wynosiła 2,4 proc.

W lipcu może wzrosnąć roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, od sierpnia jednak sytuacja w tym segmencie powinna stabilizować się wraz z nowymi zbiorami - ocenił bank. "Efekt niskiej bazy statystycznej będzie wypychał roczną dynamikę cen żywności w stronę 5 proc. r/r na koniec roku" - czytamy.

Według specjalistów PKO efekty statystyczne, które podbijały inflację w ostatnich miesiącach, odwracają się i jest to szczególnie widoczne w przypadku cen paliw, które co prawda w czerwcu wzrosły miesiąc do miesiąca o 0,9 proc., z jednoczesnym spowolnieniem rocznej dynamiki do 27,3 proc. z 32,9 proc. "To obniżyło roczną inflację CPI ogółem aż o 0,3 pp." - wskazano. "Wzrost cen ropy naftowej z drugiej połowy miesiąca oznacza, że ceny na stacjach paliw pójdą w górę także w lipcu, ale efekty bazy wciąż będą ciągnąć roczną dynamikę w dół, choć słabiej, niż w czerwcu" - dodano.

Eksperci PKO BP zwrócili uwagę, że na obniżenie inflacji CPI istotnie wpłynęła również inflacja bazowa, która według banku spadła do 3,6-3,7 proc. r/r (z 4,0 proc. r/r w maju). "Wydaje się, że kombinacja czynników popytowych (kontynuacja podwyższonego wzrostu cen w branży HoReCa) oraz regulacyjnych przegrała z efektami bazy" - stwierdzono w analizie.

"Prognozujemy, że inflacja CPI do końca 2021 r. pozostanie w okolicach/powyżej poziomu 4,5 proc. r/r" - stwierdził bank. "Wyższe odczyty mogą być odnotowane w szczególności w wakacje, stanowiąc kombinację trzech czynników: odłożonego popytu w branżach usługowych, zmian cen administrowanych, w szczególności taryf wodnych, a także rosnących cen żywności" - wyjaśniono.

"Nie uważamy jednak, aby RPP zareagowała nawet na wyższe od oczekiwań odczyty inflacji w wakacje, czy podniesioną ścieżkę CPI w nowej projekcji NBP z lipca" - stwierdzili specjaliści banku. Jak wskazali, wciąż istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje pandemia koronawirusa, wobec czego Rada wstrzyma się naszym zdaniem z ewentualnymi ruchami co najmniej do projekcji listopadowej, gdy będzie już znana siła, z jaką potencjalnie uderzy kolejna fala pandemii".

"Uważamy, że perspektywa stabilizacji inflacji, ale na wciąż wysokich poziomach w 2022 r., a także zmiany w składzie Rady przesuną decyzje o podwyżkach stóp na połowę przyszłego roku" - ocenił PKO BP.

